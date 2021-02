El PP critica que el Gobierno tiene las canalizaciones de Rules (Granada) “paralizadas” y el PSOE solo hace "propaganda"

GRANADA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP seguirá exigiendo en las Cortes Generales que el Gobierno de España, y en particular el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (PSOE), explique con exactitud en qué punto se encuentran las gestiones del Ejecutivo respecto a las canalizaciones de la presa de Rules, ubicada en Órgiva (Granada), porque las tienen "paralizadas" y el Partido Socialista solo hace "propaganda" al respecto.

Así lo han asegurado el diputado nacional del PP por la provincia, Carlos Rojas, y la alcaldesa de Motril (Granada), Luisa García Chamorro, quienes han reprochado al PSOE que "desde su llegada al Gobierno lo único que han hecho son anuncios a bombo y platillo respecto a Rules y los hechos brillan por su ausencia".

Y es que "no es la primera vez que el PSOE hace promesas respecto a Rules que nunca han llegado a ejecutarse", por lo que los populares "no nos fiamos", ha declarado Rojas. "Todo lo que hacen es pura propaganda. No hay avances significativos, ni compromisos claros y la inversión que prometieron de 50 millones no aparece por ningún sitio en el presupuesto", ha añadido

"Rules no avanza, el gobierno la tiene paralizada", prosiguió el diputado nacional del PP por Granada, asegurando que su formación defenderá con ahínco en el Congreso este proyecto fundamental, que es "una prioridad para el Partido Popular" y "también clave y estratégico" para la generación de empleo y riqueza y para la agricultura en la Costa Tropical.

"Insistiremos una vez más en el Congreso para que Planas detalle, con luz y taquígrafo, qué punto se encuentran sus gestiones y saber cómo y cuándo piensa invertir el Gobierno esos 50 millones que prometió el verano pasado y no sabemos dónde están". Por su parte, la alcaldesa de Motril ha mostrado su sorpresa por las declaraciones del ministro Luis Planas en su reciente visita a Granada, "comprometiéndose a crear una Comisión de Seguimiento en relación con las conducciones de Rules".

"Una comisión ya existente, pero que no se convoca "desde hace muchos meses", siendo una de las reivindicaciones de los regantes de la Costa precisamente que esa comisión se reúna para dar cuenta de las gestiones respecto a las conducciones de la Presa de Rules, según ha explicado la primera edil motrileña.

Por ello, García Chamorro ha mostrado su perplejidad puesto que el compromiso del ministro, "bien por despiste, bien por desconocimiento", es crear antes del verano una comisión "ya existente" y a la que el propio titular de la cartera de Agricultura "no informa debidamente".

Al hilo, ha exigido a Planas que "rectifique" y "con urgencia, informe del punto exacto en el que se encuentra el proyecto para la construcción de las citadas canalizaciones".