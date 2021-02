PP-A critica que PSOE-A dé la "espalda" al campo andaluz ante su "grito desesperado" por los cambios en la PAC

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Desarrollo Rural del PP-A, Yolanda Sáez, ha denunciado este viernes que el PSOE-A "vuelve a dar la espalda al campo andaluz, a los agricultores y ganaderos que están lanzando de forma unánime un grito desesperado por los cambios y recortes que el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro de Agricultura, Luis Planas, están haciendo con la Política Agrícola Común (PAC)".

Ha criticado que el PSOE-A no apoyara ayer una proposición no de Ley del Grupo Popular en el Pleno del Parlamento andaluz, en apoyo al campo andaluz, y de rechazo al real decreto de transición que aprobó el Ejecutivo nacional. "Ni PSOE ni Adelante Andalucía fueron capaces de apoyarla porque han preferido dar la espalda nuevamente al campo andaluz para no hacer enfadar a sus jefes en Moncloa", ha dicho.

"La actitud del PSOE de Susana Díaz, dando la espalda a los andaluces, es la misma que estamos viendo con el ministro Planas, que miente cada vez que habla, ya que está imponiendo una convergencia de una forma brusca que nadie le pide al tiempo que recorta la PAC", según la dirigente popular.

En ese sentido, ha explicado que "la PAC de 2021 se reduce un 1,9% respeto a los años anteriores", como viene contemplado en el decreto publicado por el Gobierno de España", por lo que es "es falso que los fondos sean los mismos como reiteradamente ha anunciado el ministerio".

"También miente cuando achaca a Bruselas la brusca convergencia que está imponiendo Planas para la PAC de 2021 y 2022, que va a suponer la puntilla para muchas explotaciones andaluzas", según ha dicho.

En este sentido, Sáez ha indicado que la UE "sólo recomienda una convergencia gradual del 75% hasta 2026 y el ministro ha decidido por cuenta propia, sin dialogas con las comunidades ni el sector agroalimentario, realizar esta convergencia acelerada en estos dos años hasta alcanzar un 80% en este periodo y eliminar los topes de pérdidas".

Ha añadido que con esta convergencia "castigan a los agricultores que más han trabajado, invertido y se han esforzado en sus explotaciones, los que han logrado hacer más productivas sus tierras". Ha dicho que "no es cierto que quitan más a quien más tiene en favor de los pequeños y medianos agricultores, sino que precisamente afecta especialmente a los pequeños y medianos agricultores".

Para Sáez, "después de esta puñalada trapera del ministro al campo andaluz tememos que todo esto sea la antesala de una reducción de regiones productivas, la eliminación de derechos históricos y realizar el reparto de estos fondos en una tasa plana obviando el trabajo bien hecho y sin tener en cuenta la rentabilidad de las explotaciones".

Por ello, ha apuntado que según los datos que arrojaban ayer las asociaciones agrarias de reducir las regiones de 50 a cinco o siete, "como pretende el ministro", podría suponer que "de los 232.000 perceptores andaluces pierdan la mitad de los 1.300 millones que reciben actualmente y que entre 50.000 y 120.000 agricultores y ganaderos queden fuera del sistema de ayudas".

Sáez ha apuntado que "esto va a suponer una importante redistribución de ayudas entre sectores y territorios y una grave pérdida económica para los agricultores y ganaderos, para el empleo agrario y las zonas rurales".