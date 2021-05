PP y Cs critican la línea de ayudas al olivar por 'Filomena' y Junta defiende que es una actuación "contundente"

TOLEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PP y Cs en las Cortes regionales han criticado la línea de subvenciones para los daños provocados por el temporal 'Filomena' en el olivar castellanomanchego anunciadas por el Gobierno regional, mientras que el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha defendido que esta es una actuación "contundente" para paliar los daños causados por la nieve y las heladas en estos cultivos, los más afectados en la Comunidad Autónoma.

Durante su intervención este jueves en el pleno de las Cortes, Martínez Arroyo ha desarrollado que desde su Consejería se ha trabajado "de manera intensa" para calcular los datos de la superficie afectada, detallando que de las 100.000 hectáreas de olivar con daños alrededor de 60.000 se encuentran en la provincia de Toledo. De ellas, ha añadido, 17.387 hectáreas tienen sus olivos completamente secos, alrededor de otras 17.000 requieren podas severas y 21.817 necesitan podas intensas.

El consejero ha recordado que es "la primera vez" que se pone en marcha una actuación así en la Comunidad Autónoma, una acción "contundente que pone a disposición de los olivicultores 18 millones para paliar los daños".

"Somos la única comunidad que ha puesto en marcha una medida como esta", ha insistido, asegurnado que los 18 millones van a permitir financiar "el cien por cien" de los daños ocasionados por 'Filomena' y van a ayudar "sobre todo a los pequeños y medianos olivicultores, los que tienen un olivar de bajo rendimiento, particularmente en la provincia de Toledo".

CS PREGUNTA POR EL RESTO DE CULTIVOS

La diputada de Cs Elena Jaime ha aprovechado para criticar las ayudas que en esta materia ha dispuesto el Gobierno central, afirmando que ha dejado "solas" a las comunidades autónomas afectadas por 'Filomena' y calificando de "vergonzoso" que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez "ni se preocupó en pedir ayuda a la UE para cubrir los destrozos ocasionados".

También ha criticado que para acceder a las ayudas del Gobierno nacional haya que tener contratado un seguro agrario, comentando que en el caso del olivar, el cultivo más afectado de la región por el temporal, "solo el 4% de los agricultores tienen un seguro para la cosecha y solo el 1% tiene asegurada la madera de la planta". "Si nos basamos en las ayudas del Gobierno de España dejamos fuera mínimo a un 96% de los agricultores", ha lamentado.

En cuanto a la convocatoria de ayudas para el olivar afectado por 'Filomena' del Gobierno autonómico, Jaime se ha preguntado "qué pasa" con otros cultivos como los pistachos, los almendros o el viñedo. "¿Qué hacemos con el resto de los agricultores?", ha preguntado al consejero, al que la ha pedido dejar de "ser sectarios" y sacar ya una convocatoria "con cabeza.

PP CRITICA LOS REQUISITOS

A continuación, el parlamentario 'popular' Emilio Bravo ha criticado que el Gobierno de España haya tardado "casi cinco meses" en publicar su convocatoria de ayudas, lo que "demuestra lo que le importan" los agricultores que "lo están pasando mal".

Con respecto a las ayudas regionales a los olivicultores, se ha preguntado "quién se va a poder acoger a este plan si ya ha informado de que podrán acogerse todos los que tengan una caída del potencial productivo superior al 50%".

Sobre esto, ha manifestado que "precisamente el olivar intensivo y el superintensivo es el que está más afectado", mientras que la línea de ayudas va a priorizar el olivar de bajo rendimiento.

PSOE DEFIENDE EL "GRAN ESFUERZO" QUE SUPONE EL PLAN

Por parte del Grupo Socialista, la diputada Joaquina Saiz ha afirmado que se está realizando "un gran esfuerzo" con la puesta en marcha de este plan para el olivar, unas ayudas que, ha aseverado, han sido "muy bien acogidas" por todo el sector.

"A los únicos a los que no complace es al PP, que ni siquiera conoce la convocatoria y ya se han lanzado a mentir a los castellanomanchegos y a intentar crispar, lo que demuestra el poco compromiso que tienen con este sector", ha proseguido.

Saiz también ha defendido que el Gobierno autonómico está incentivando la contratación de seguros agrarios mediante subvenciones. "Más cierta que la subvención del seguro no hay ninguna, directamente el seguro va subvencionado", ha apostillado, comentando que esta subvención puede alcanzar hasta el 65% del total.

NO ESTÁ CONDICIONADA A LOS SEGUROS AGRARIOS

Tras la intervención de los grupos parlamentarios, el consejero ha vuelto a tomar la palabra para aclarar que la convocatoria regional "no está condicionada a los seguros agrarios". "Esto son palabras textuales de los señores del PP, que solamente el cinco por ciento de los olivicultores iban a poder acceder a las ayudas", ha continuado, rechazando tales afirmaciones.

De igual modo, ha hecho referencia a los seguros agrarios, mostrándose "defensor" de los mismos y poniendo de relevancia que con el actual Gobierno autonómico "se han incrementado las pólizas un 15% más, un 32% más de superficie asegurada, un 30% más de animales y un 25% más de capital asegurado". "No me digan que no se está apostando por el sistema de seguros", ha argumentado, pese a lo que se ha mostrado "consciente de que hay que tener una cobertura de seguros mayor".

En cuanto al tope de ayudas de 12.000 euros y la necesidad de acreditar la pérdida de al menos el 50% de la capacidad con respecto a la producción habitual, ha rebatido que se han hecho "los cálculos" y se han puesto esas limitaciones "para llegar a más olivicultores" y que se beneficien más pequeños agricultores.