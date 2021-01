PP-A defiende en Bailén (Jaén) que "la tasa plana que propone el PSOE es un nuevo sablazo al olivar jiennense"

BAILÉN (JAÉN), 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha defendido que el decreto de transición que regula las ayudas de la PAC para 2021 y 2022 es un "sablazo" a la agricultura y ganadería andaluza y, en especial para el olivar jiennense.

Así lo ha indicado en su visita a Bailén (Jaén), donde, en declaraciones a los periodistas, se ha referido a la Política Agraria Común (PAC) y al "último varapalo del Gobierno de Sánchez a Andalucía y a Jaén". Para López, la tasa plana del ministro de Agricultura, Luis Planas, "pondrá fin al desarrollo de uno de los sectores productivos más importantes que tiene esta tierra" y acabará "con la huerta de Europa".

En este sentido, López ha denunciado que Sánchez vuelva a maltratar a Andalucía, "ya lo hizo al meter la mano en el bolsillo de los andaluces con los Presupuestos Generales del Estado y, un mes más tarde, lo vuelve a hacer al tratar de imponer una tasa plana que acabaría con nuestra agricultura y nuestra ganadería".

Por eso, y ante ese escenario, ha subrayado que este decreto tiene "el no rotundo de la Junta de Andalucía, el no rotundo del Partido Popular y el no rotundo de todas las organizaciones agrarias".

López ha visitado Bailén y Guarromán, municipios jiennenses a los que se ha referido como "dos grandes ejemplos de lo que son los alcaldes del Partido Popular, servidores públicos que anteponen los vecinos a las ideologías y por eso son referentes de nuestro partido".

Ha señalado que tanto el alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho, como el de Guarromán, Alberto Rubio, representan lo que para el Partido Popular debe ser un alcalde, "una persona que luche por los intereses de su pueblo, que pelee ante cualquier administración independientemente de quien la gobierne por lo que considera justo para su municipio", algo "muy lejos de lo que hace el PSOE y está haciendo ahora Pedro Sánchez, anteponiendo los intereses electorales a la pandemia".

Ha añadido que en Andalucía existe un gobierno liderado por Juanma Moreno que desde que comenzó la pandemia, "ha actuado con anticipación" ya que "lo hizo en las dos primeras olas y lo está haciendo en esta". Por eso ya se ha aprobado el Plan 7.500, que supone en la provincia de Jaén, "200 camas convencionales más y 15 camas más en UCI".

Ha subrayado que tras la activación de los planes de contingencia en sus distintos niveles de acción y el cese de actividad asistencial normalizada, este Plan 7.500 supone pasar en la provincia de Jaén de 1.241 camas convencionales y 144 de UCI, a un total de 1.442 camas convencionales y 159 de UCI.

Para López, este plan, elaborado por la Consejería de Salud y Familias, "surge ante un posible escenario de 7.500 pacientes ingresados por Covid-19 en Andalucía y eso es actuar con anticipación y resolver los problemas de Andalucía antes de que sucedan".