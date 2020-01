PP Jaén se suma a las movilizaciones de los agricultores por la "grave crisis" de precios del aceite

Publicado 20/01/2020 16:23:39 CET

JAÉN, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional y presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Juan Diego Requena, ha mostrado su preocupación por la "grave crisis de precios del aceite que está afectando a la forma de vida de la provincia de Jaén", algo que "no podemos consentir".

Por ello, ha indicado que "vamos a luchar para que desde todas las Administraciones rememos unidos para acabar con esta situación de ruina que hace que las economías familiares no puedan aguantar más".

Requena ha declarado que, desde el PP de Jaén "nos vamos a sumar y a respaldar las reivindicaciones de los agricultores y sus movilizaciones, no solo como mero participante , sino también con el compromiso de compartir su voz de protesta y de llevar sus iniciativas a los Parlamentos".

La crisis de precios que desde hace meses "viene padeciendo" el sector oleícola, junto a la "imposición" de aranceles por la administración de Estados Unidos y los "frustrantes resultados" de las dos subastas de almacenamiento privado son, actualmente, "la primera preocupación de nuestra provincia".

"No es entendible que el Gobierno de España aún no haya tomado ninguna decisión para defender a nuestros olivareros, Sánchez no puede seguir olvidando a nuestra provincia y a los miles de familias que viven de nuestro aceite", ha declarado.

El diputado del PP ha afirmado que "los partidos políticos tenemos que estar a la altura e impulsar en cada ámbito de nuestras competencias todas las medidas necesarias para poner solución a los agricultores y ganaderos, que son la base de le economía de la provincia de Jaén".

DEFENSA EN BRUSELAS

El líder de los populares ha exigido al ministro Planas que "tome ejemplo" del gobierno de Juanma Moreno (PP) y "se dedique a defender" ante Bruselas los intereses de la agricultura.

"No podemos seguir esperando y ver cómo nuestro ministro se ausenta de reuniones donde se decide el futuro del olivar y ver como se encogen de brazos nuestros dirigentes nacionales ante la crisis de precios y los aranceles", ha afirmado.

Para finalizar, Requena ha señalado que "sin agricultura, sin ganadería no hay nada, es la base fundamental de nuestra economía y nuestra forma de vida y no podemos dormirnos más, hay que pasar a una acción activa y recuperar los precios que hemos tenido en el pasado". El diputado ha hecho hincapié en "recuperar el apoyo que siempre ha tenido el campo jienense" y, por eso, "el PP va a estar a la altura y va a dar la talla una vez más".