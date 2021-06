El PP pide la devolución de la Ley de Caza ante el "rechazo generalizado" de los pueblos, agricultores y cazadores"

LOGROÑO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja ha presentado una enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Caza y de Control Cinegético del Gobierno de La Rioja ya que "no mejora" la regulación en vigor y "repite los mismos errores" del primer borrador que ya provocó un "rechazo generalizado" entre los diferentes agentes del medio rural.

El PP afirma que "no puede estar de acuerdo con una ley de caza que no ha sido trabajada ni consensuada con los cazadores, agricultores y ayuntamientos, al contrario de lo que instó el Parlamento de La Rioja en noviembre de 2019, sin embargo, el Ejecutivo ha incumplido este mandato que se aprobó con los votos a favor del Partido Popular y del Partido Socialista".

De igual modo, el Grupo Popular recuerda que todavía "está en curso" la ILP de la Federación Riojana de Caza que "cuenta con el apoyo de decenas de miles de riojanos". "Por respeto a estos miles de ciudadanos y por respeto a la Comisión Promotora resulta un dislate tramitar este proyecto simultáneamente", señala el Grupo Popular en la exposición de motivos.

En este sentido, consideran que la actuación del Gobierno de La Rioja y del Grupo Parlamentario Socialista "está suponiendo la vulneración de los derechos fundamentales de participación política de decenas de miles de riojanos".

Igualmente, se ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley reguladora del juego y apuestas de La Rioja ya que "no presenta ni una sola novedad". "Ni tan siquiera la prohibición de instalación de establecimientos de juego a menos de 200 metros de los centros educativos, ya que está limitación fue establecida por un gobierno del Partido Popular en la Ley 1/2019, de 4 de marzo, de Medidas Económicas, Presupuestarias y Fiscales Urgentes de 2019", señalan.

En definitiva, "este proyecto de ley no es más que una simple refundición de normas jurídicas y políticas públicas ya en aplicación y no aporta ninguna mejora a una realidad social tan sensible y significativa para la salud pública, el bienestar de los ciudadanos y el crecimiento económico de nuestra región".

A juicio del PP, "esta ley prescinde de objetivos clarísimos como la protección de la salud pública de las personas, fundamentalmente de los menores; la atención a las adicciones derivadas de la actividad; la mejora y modernización de la arquitectura tributaria del juego; la modernización de la estructura normativa reguladora de la actividad empresarial; la reducción de las trabas burocráticas no dirigidas a la protección de las personas; entre otros".

Es por eso que exige al Gobierno "que abra un proceso de diálogo con todas las entidades y grupos parlamentarios para elaborar un nuevo proyecto que afronte verdaderamente los problemas de esta realidad social".

"De este modo, somos el único Grupo que ha presentado sendas enmiendas a la totalidad lo que demuestra que el PP es la única alternativa al Gobierno Andreu en la defensa de los intereses y la prosperidad de los riojanos", finalizan desde el PP.