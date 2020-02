Ribereños propondrán que no se aprueben trasvases en primavera porque en el Segura "hay reservas suficientes"

Agua.- Ribereños propondrán que no se aprueben trasvases en primavera porque en

GUADALAJARA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía propondrá a la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura que durante esta primavera no se apruebe ningún trasvase, ya que "ha llovido mucho en el Segura, hay reservas suficientes y por tanto no es necesario enviar trasvases ni para beber ni para regar".

De esta manera, propondrán que "si no queda más remedio, se vayan llevando el agua de los trasvases ya aprobados, con el agua reservada en Entrepeñas y Buendía". Consideran que así podrían, por lo menos, llegar al verano con una lámina media en Entrepeñas que permita su aprovechamiento como garantiza la ley, por encima de otros usos, según ha informado la asociación en nota de prensa.

Desde la asociación de municipios ribereños ha afirmado que el agua de los últimos trasvases del río Tajo al Segura no se está usando "porque no hace falta en el Levante", mientras que advertirán a la Comisión Central de Explotación del Trasvase de que los embalses de la cabecera del Tajo "corren el riesgo de entrar en nivel 4 este verano".

La Mancomunidad de Aguas de Municipios Colindantes de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, que acudirá este jueves a la sesión de febrero de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, ha afirmado en nota de prensa que, con los datos sobre la mesa, las cuantiosas lluvias que se han dado este año en el Levante hacen "innecesario e irresponsable" un nuevo trasvase. "En los últimos cuatro meses no se ha enviado ni una gota de agua a pesar de tener aprobados varios trasvases. No les ha hecho falta", han aseverado desde la asociación.

Para los municipios ribereños "no hay necesidad actualmente de agua del Tajo en el Segura", insistiendo en que "no es una opinión, son datos". Para ellos, los trasvases aprobados en los últimos meses han sido "de papel", es decir, aprobados en el Ministerio sin que luego hayan sido ejecutados. "Ofrendas a los iracundos y todopoderosos dioses de la agroindustria, para calmar sus ánimos y evitar su virulencia", han ironizado.

Además, han aseverado que del agua a trasvasar ya aprobada y guardada en Entrepeñas y Buendía habrá que determinar "qué perdidas se han producido por evaporación y filtraciones para descontar". "No es justo que carguemos nosotros con la pérdida, no es una reserva virtual, ha de descontarse del volumen a trasvasar, no del que almacenamos", han defendido.

Por otro lado, la mancomunidad volverá a solicitar una auditoria sobre el agua exacta del Tajo que hay trasvasada en los embalses del Segura y en las "opacas balsas de riego". "Curiosamente, tras señalar que su propia web indicaba que había cerca de 150 hectómetros cúbicos de agua del Tajo almacenados en su cuenca, la Confederación Hidrográfica del Segura ha quitado esos datos y ya no son públicos", han criticado.

"El otoño y el invierno en el Tajo han sido muy secos y no se prevén lluvias, se estima una primavera seca con temperaturas más altas de lo normal. Eso hará que, con el trasvase y las demandas del Tajo, Entrepeñas y Buendía puedan entrar en el nivel 4 en verano. En nivel 3 el trasvase no debería ser obligatorio, sino excepcional; la gestión debería procurar no llegar nunca al nivel 4, aunque se enfaden los vertedores de nitratos levantinos", han concluido desde la asociación.