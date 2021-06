UPA Andalucía señala que la comercialización de aceite de oliva no se resiente con precios mayores que 3 euros en origen

SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA-Andalucía) ha destacado los datos publicados por la Asociación de Información y Control Alimentarios (AICA) que demuestran, un mes más, que el consumo de aceite de oliva no se resiente con precios en origen por encima de los 3 euros y, por lo tanto, superiores a los costes de producción en el olivar tradicional.

Según ha informado UPA-Andalucía en una nota de prensa, en los ocho meses de campaña de comercialización se han vendido 1.160.000 toneladas, lo que refleja un incremento de más de un 9 por ciento con respecto a las cifras registradas en 2020, "que ya fueron de récord", a pesar de la situación económica "complicada" marcada por la pandemia.

Ante esta realidad, el responsable de la sectorial de olivar y aceite de UPA y secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, ha destacado el compromiso de los consumidores con el aceite de oliva de calidad y diferenciado.

Cano ha asegurado la continuidad de "una campaña de comercialización histórica, con un importante ritmo de salidas y con los precios por encima de los costes de producción". "Esto demuestra que el consumo no se resiente ni mucho menos, pese a los discursos interesados que pretenden que el olivar tradicional no tenga futuro, pues la realidad es bien distinta y corrobora que no sobra aceite de oliva, sobran especuladores", ha señalado.

El secretario general de UPA ha destacado "el futuro prometedor en la campaña de comercialización de aceite de oliva", cuyos datos en los ocho primeros meses demuestran "que el olivar tradicional es sostenible social, medioambiental y económicamente y que tiene por delante un futuro a pesar de los especuladores y de quienes pretenden demonizar la forma de cultivo mayoritaria y absolutamente imprescindible tanto en volumen de producción como en la calidad y características de sus aceites para cubrir la creciente demanda mundial".

UPA-Andalucía ha destacado que los datos de la AICA confirman una producción acumulada de aceite de oliva de 1.386.920 toneladas con unas existencias totales de 858.332 toneladas que se reparten de la siguiente forma: 527.201 en los productores, 286.737 en los envasadores y 44.394 en el Patrimonio Comunal Olivarero.

A pesar de estas buenas noticias, UPA Andalucía mira con preocupación la próxima campaña, "porque el déficit hídrico que se padece se ceba, principalmente, con el olivar de secano". "Y, aunque la Confederación ha incrementado en 100 metros cúbicos las dotaciones para el regadío --ahora en 1.000 por hectárea--, la producción puede verse muy afectada a la baja si no se producen precipitaciones en los próximos meses", ha asegurado Cano.