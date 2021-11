Asaja aboga en la DO Rueda por la "restricción absoluta" de plantaciones hasta reequilibrar oferta y demanda de uva

Presentación de la candidatura de Asaja CyL a la DO Rueda.

VALLADOLID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asaja en Castilla y León presenta un equipo para impulsar el cambio en la Denominacion de Origen Rueda, donde entiende que se necesita recuperar la paridad entre vocales viticultores y bodegas para que puedan estar representados los legítimos intereses de los primeros y, sobre todo, restringir más plantaciones hasta equiparar la oferta y demanda de uva.

Se trata de una "candidatura de viticultores para viticultores" puesto que, a juicio de Asaja, en el consejo saliente sólo estaban representados los intereses de las bodegas y en la necesidad de superar la "profunda crisis" en la que se encuentra sumida y cuya principal causa fue "la ineficaz y tardía respuesta al control de las plantaciones de viñedo, pues las limitaciones y restricciones debieron hacerse en el año 2017".

Para la OPA que preside Donaciano Dujo, el resultado de aquella indecisión es un exceso de plantaciones que suman 20.200 hectáreas de uva blanca, 5.000 hectáreas por encima de lo conveniente actualmente.

Para Ramón Bocos, candidato de Asaja al sector productor el Consejo Regulador de Origen, Rueda necesita un cambio drástico porque el último periodo ha sido malo para los viticultores. "Hemos pasado de 13.000 hectáreas con unos precios ventajosos para viticultores y bodegas en 2017, a más de 20.200 hectáreas en 2021, con unos precios que rozan los umbrales de los costes de producción, e incluso en algunos casos por debajo".

La candidatura de Asaja entiende que se ha retrocedido en determinadas cuestiones que han perjudicado a los viticultores y que han conllevado, por ejemplo, el incremento de las tasas de uva en un escenario de bajos precios o la eliminación del cuatro por ciento de vendimia mecánica del cálculo en la producción entregada, a pesar de estar demostrado su existencia real.

La candidatura de ASAJA representa "a viticultores independientes y profesionales que viven de su producción y que van a defender el interés de los productores y no solo de las bodegas", señala este viticultor de Pozaldez en Valladolid, en alusión a una DO que aglutina a más de 1.600 viticultores y 74 bodegas.

Los integrandes de dicha candidatura abogan por que la política de plantaciones en la DO Rueda en los próximos años sea de "restricción absoluta", hasta que se produzca un reequilibrio de la oferta de uva con las necesidades del mercado, y ello debería conllevar una recuperación de los precios de uva que devuelva la rentabilidad a las explotaciones asegurando su viabilidad económica.

"Nuestro compromiso es no permitir más plantaciones hasta que la oferta de uva se sitúe a la par que la demanda, para luego realizar un incremento con mesura y que el mercado no tenga dificultad en asumir", apunta Asaja, que en cuanto a la política de producciones y rendimientos defiende dar seguridad jurídica, ante los inscritos, sobre las decisiones y acuerdos del Pleno del Consejo, "donde se ha venido actuando no bajo criterios de defensa de la calidad sino en una evidente e interesada forma de intervenir en el mercado".

RENDIMIENTO POR HECTÁREA

La OPA, en la presentación de su candidatura a la DO Rueda, ha criticado también que el pasado mes de julio el Consejo aprobó una modificación del pliego para reducir con carácter permanente un 15 por ciento del rendimiento de los viñedos, "justificándolo bajo una falsa mejora de calidad con un informe elaborado ad-hoc que, al parecer, hasta ahora nadie había apreciado".

Para Asaja, esta decisión es de una gran repercusión para la rentabilidad de las inversiones que se han realizado en las explotaciones, y se ha adoptado sin recabar la opinión del sector y sin dar información al mismo.

"Intentaremos conseguir que esta rebaja definitiva del rendimiento por hectárea sea paralizada, sin perjuicio de las modificaciones puntuales que a través de una institución interprofesional de la DO Rueda se puedan negociar anualmente, garantizando la rentabilidad de los viñedos", defiende Asaja, que demanda un Consejo Regulador "más cercano al viticultor, más transparente y, sobre todo, más abierto".

Para Miguel A. Moreno hace falta "menos oscurantismo en el Consejo Regulador de Rueda y mayor trasparencia. Las decisiones de tanta trascendencia deben consultarse con el sector para que tengan un mayor consenso, no como hasta ahora que se toman sin tener en cuenta a los principales protagonistas", afirma este viticultor de Nava del Rey.

Cuestiones como la prohibición y regulación de nuevas plantaciones, aplicación de tasas al sector productor más justas, recuperación de la corrección del 4% por vendimia mecanizada, como ocurre en Ribera del Duero o Rioja, o el mantenimiento del techo de producción por hectárea acorde con el Reglamento actual (10.000 kg.), son, en opinión de Asaja, derechos adquiridos por los viticultores que deben prevalecer.

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha recordado que este domingo, 28 de noviembre, hay elecciones en nueve consejos reguladores de los 13 que existen en la actualidad en la Comunidad. Rueda tiene unas 20.200 hectáreas de viñedo que suponen el 25 por ciento de total de Castilla y León.

NO PUEDEN SEGUIR LOS CAUSANTES DEL PROBLEMA

Para el responsable regional de Asaja, su organización presenta a las elecciones una candidatura "con los mejores profesionales" de las tres provincias con presencia en Rueda como son Valladolid, Segovia y Ávila, con viticultores que, "quieren rentabilidad para sus viñedos y vinos de Rueda".

Según Donaciano Dujo, en el consejo no pueden seguir los mismos que han originado el problema en Rueda. "No han parado el exceso de plantaciones y si para vender el exceso de vino se baja el precio, el consumidor cree que lo que consume no es de calidad", ha criticado el líder regional de Asaja, quien como solución defiende buscar más mercados e intentar aproximar la producción a la demanda de manera progresiva.

El responsable de Asaja en Casilla y León ha lanzado un mensaje a los viticultores para que voten masivamente y decidan su futuro y superar la escasa participación de las elecciones de hace cinco años.