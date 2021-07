Vinos.- Grans Muralles 2017 de Familia Torres gana el 'Best in Show' de los Premios Decanter

Archivo - Grans Muralles 2017 de Família Torres, recibe el título 'Best in Show' de los premios Decanter

El vino Mas La Plana 2017 obtiene 97 puntos en el certamen

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vino Grans Muralles 2017 (DO Conca de Barberà) de Familia Torres ha conseguido por tercer año consecutivo la distinción 'Best in Show' en el certamen internacional 'Decanter World Wine Awards 2021' y se ha posicionado como uno de los 50 mejores vinos del mundo.

Se trata de la máxima categoría reservada a los 50 mejores vinos, y que el vino de Familia Torres reválida con 97 puntos sobre 100, según ha explicado la empresa en un comunicado este lunes.

De Grans Muralles 2017, el jurado ha destacado especialmente su perfil mediterráneo y "su enorme densidad y amplitud de fruta, acidez saturada de aroma y abundantes taninos finos" en boca.

Se elaboró por primera vez en 1996 como un 'coupage' de variedades autóctonas y se convirtió en el primer exponente del proyecto de recuperación de variedades ancestrales que inició Familia Torres a principios de los ochenta.

OTROS RECONOCIMIENTOS

Mas La Plana 2017 --otro de los vinos insignia que la bodega familiar elabora en el Penedès-- también ha obtenido 97 puntos, su nota más alta en esta competición vinícola.

En la edición de este año de los Premios Decanter también destaca la medalla de oro y los 95 puntos obtenidos por Reserva Real 2017 (DO Penedès), otro de los vinos integrantes de la colección Antología de Familia Torres.

Decanter World Wine Awards es una competición internacional que organiza la revista británica Decanter, cuyas votaciones se realizan mediante catas a ciegas con profesionales del vino el mes de junio en Londres.