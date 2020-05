Vox pide a la Junta partida para el abastecimiento de los bancos de alimentos

SEVILLA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox Ángela Mulas ha mantenido una reunión con entidades de ayuda social y ha destacado la labor que se realiza desde los bancos de alimentos de Andalucía, ante lo que ha pedido al Gobierno autonómico una partida para garantizar el abastecimiento en estas entidades.

Según un comunicado de Vox, conocidas las campañas que se están lanzando desde las entidades sociales de bancos de alimentos de Andalucía, la parlamentaria ha puesto en duda la ayuda que la administración ofrece a dichos organismos y por ello preguntará mañana miércoles a la consejería de Igualdad, Asuntos Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ante el Pleno del Parlamento sobre su previsión en la concesión de algún tipo de partida para la compra y abastecimiento de los bancos de alimentos.

Mulas ha hecho hincapié "en los serios problemas de funcionamiento que se están encontrando los bancos de alimentos, que van de los que funcionan a pleno rendimiento, los que están bajo mínimos y los que prácticamente han cerrado porque sus voluntarios son en su mayoría personas de riesgos". De igual manera ha explicado que aunque no ocurre en todos los casos, "hay otros muchos, o sea, algunas de estas entidades andaluzas no tienen abastecimiento porque no han podido realizar sus campañas de recogida de alimentos en puertas de supermercados o de viviendas".

Ha señalado que, según mantienen estas entidades, las peticiones de familias necesitadas en el estado de alarma han podido subir hasta un 30% volviendo a datos de hace 10 años. "Esto demuestra una vez más que la gestión de la pandemia ha sido nefasta por parte del Gobierno central, lo que pone en este caso en manos del Gobierno andaluz poder reconducir las políticas nacionales ofreciendo algún tipo de ayuda a entidades como el Banco de Alimentos de Cádiz, que es de una gran ayuda directa para los ciudadanos necesitados, en este caso casi 30.000 gaditanos".

La parlamentaria ha querido poner de manifiesto la campaña de financiación que ha tenido que realizar el Banco de Alimentos de Cádiz para obtener víveres para todas las peticiones que se realizan. "Una entidad que no está acostumbrada a pedir ayuda económica, pero que ante la situación de no poder realizar campañas para recogida de víveres, no le queda más remedio que realizarlo de esta manera. Por eso desde las administraciones tenemos que articular algún tipo de ayuda para estas entidades", ha finalizado la diputada.