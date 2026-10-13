Agro.- La CE prevé un "voto muy luchado" sobre el acuerdo UE-Mercosur en el Parlamento Europeo

Archivo - Sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). (Foto de archivo). - Philippe Stirnweiss/European Par / DPA - Archivo

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea (CE) prevé un "voto muy luchado" sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur en el Parlamento Europeo, aunque la aplicación provisional se mantendría incluso si el voto fuera negativo, han explicado fuentes comunitarias en un encuentro con medios este martes.

En todo caso, han admitido que si el Parlamento no ratifica el acuerdo, la decisión tendrá una alta carga política: "Crearía una situación en la que el Consejo y la Comisión deberían actuar".

Han explicado que la única vez que el Parlamento Europeo votó en contra en una situación similar, el acuerdo no siguió adelante.

Las mismas fuentes han recordado que el Parlamento no votará si ratifica el acuerdo hasta que la justicia comunitaria emita su opinión sobre si se ajusta al Tratado de la Unión Europea o no, algo que está previsto que pase en otoño del año que viene.

Han añadido que este tiempo debe servir para que los opositores al acuerdo vean que funciona y que los que auguraban un impacto negativo para la agricultura europea "se equivocaban".

PRIMEROS EFECTOS

Han afirmado que ya se están notando los primeros efectos beneficiosos del acuerdo, que está en vigor provisionalmente desde el 1 de mayo, aunque han dicho que los beneficios serán graduales y que la mayoría se harán evidentes en un plazo de 7 a 10 años.

Han negado que hasta el momento se haya detectado ninguna desviación inusual que haya obligado a pausar las importaciones de productos del Mercosur, y que tampoco ha habido una bajada de precios por encima del 5%.

Ha explicado que los primeros datos muestran un incremento de exportaciones hacia estos países, que se sitúan en el 20% en el caso de algunos productos italianos y en el 18% en vino y licores.

BRASIL Y ARGENTINA

Sobre un posible impacto negativo sobre el acuerdo si Flávio Bolsonaro --el hijo del expresidente Jair Bolsonaro-- gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, las fuentes de la CE han explicado que el congreso brasileño ratificó el acuerdo definitivamente y con una mayoría amplia.

Han dicho que los efectos sobre Europa "no deberían existir", aunque han subrayado que los países del Mercosur deben seguir políticas de acuerdo con el tratado, especialmente en sostenibilidad y derechos laborales.

Preguntadas por si Argentina está cumpliendo estas políticas, las mismas fuentes han dicho que lo está haciendo "muy bien" y que, además, el pacto permite a la Unión Europea tener un foro en el que hablar sobre temas como el respeto a los principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).