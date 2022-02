AECID aportará casi 300.000 euros para ayuda humanitaria al Libano en colaboracion con Plan Internacional

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) aportará ayuda humanitaria por valor de 294.645,63 euros a Líbano a través del acuerdo de emergencias humanitarias que mantiene con la ONGD Plan International.

Con esta financiación, Plan International y su socio local Asociación SHEILD (Social Humanitarian Economical Intervention for Local Development) buscarán salvar vidas, responder a la pandemia y proporcionar protección, especialmente a las personas refugiadas y migrantes, llegando a una población estimada de 2.800 personas -entre ellas 925 niñas y 616 niños-, en las zonas de Gran Beirut, Monte Líbano y Sur del Líbano.

Además, Plan International formará a personal local y representantes de las comunidades beneficiarias en prevención de riesgos ante desastres y fortalecimiento de capacidades en materia de respuesta a emergencias, con foco en la protección y salvaguarda de la infancia.

La iniciativa incluye, entre otras actividades, la prestación de apoyo psicosocial, asistencia monetaria de emergencia, sesiones de formación en crianza positiva, la entrega de kits de higiene para las familias y kits de productos de gestión menstrual a adolescentes.

Se dará prioridad a las familias más vulnerables con adolescentes de entre 10 y 17 años de la población libanesa (50%) y refugiada/migrantes (50%) y, entre ellas, a las que acojan a menores no acompañados, no escolarizados o que hayan sufrido o estén en riesgo de sufrir algún tipo de violencia, abuso sexual, explotación, etc.

Según Plan International, la combinación de la crisis económica, la crisis siria, la explosión del puerto de Beirut y del COVID-19 están teniendo efectos cada vez más profundos en la población libanesa, refugiada y migrante. El género y la edad son dos de los factores que pueden incrementar las situaciones de riesgo entre la población más vulnerable.

Según el análisis de la ONG, las y los adolescentes se enfrentan a niveles similares de abuso físico (H:19% y M:17%), abuso emocional (H:19% y M:14%) y negligencia (H:11% y M:9%) por parte de sus cuidadores. El estudio muestra también que los adolescentes varones están más expuestos a las peores formas de trabajo infantil (H:13% y M:6%), mientras que las adolescentes están más expuestas al matrimonio infantil (M:11% y H:5%).

Esto se ha triangulado con los resultados de la Evaluación de la Vulnerabilidad de las personas Refugiadas Sirias en el Líbano, donde el 30% de los adolescentes refugiados de entre 15 y 18 años no asistían a la escuela porque estaban trabajando (en comparación con el 10% de las adolescentes), mientras que el 25% de las adolescentes refugiadas de entre 15 y 18 años no asistían a la escuela debido al matrimonio infantil.