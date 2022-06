La AECID convoca subvenciones para proyectos de cooperación de ONGD con un presupuesto de 1 millones de euros

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) publica hoy su convocatoria anual de subvenciones para financiar proyectos de Cooperación para el Desarrollo, incluidos los de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global, que lleven a cabo las ONGD.

La convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 1 millón de euros ampliable hasta un máximo de 32 millones --dos más que en 2021--, se dirige a actuaciones con el enfoque marcado por la Estrategia COVID-19, en particular, por las siguientes prioridades: salvar vidas y reforzar los sistemas de salud pública; proteger y recuperar derechos y medios de vida de las personas más vulnerables; y preservar y transformar los sistemas socioeconómicos, recuperar el tejido productivo y reforzar la gobernabilidad democrática.

La convocatoria de proyectos de cooperación está destinada a aquellas ONGD que, por su experiencia e implantación en los países socios, realizan un gran trabajo en cooperación para el desarrollo y contribuyen de manera importante a la educación para el desarrollo y la ciudadanía global en España.

En esta edición, la finalidad de las subvenciones es dar respuesta a la crisis sanitaria de la COVID-19, siendo prioritarias las propuestas alineadas con las líneas estratégicas contempladas en el Plan Director de la Cooperación Española y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus esferas de actuación como son la igualdad de género y, en particular, la promoción de la participación de las mujeres en la vida pública y el fomento de la lucha contra la violencia sobre las mujeres; la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica justa; el acceso a la salud, incluido en el ámbito de la respuesta a la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias para los sistemas sanitarios; una recuperación justa e incluyente que luche contra las desigualdades y promueva la generación de oportunidades, medios de vida y de empleos dignos, e impulse una transición digital; y la promoción de los derechos humanos, en particular entre poblaciones vulnerables o excluidas. Se valorarán especialmente las propuestas que apoyen la respuesta de los países socios a la pandemia y en particular las campañas de vacunación.

En el ámbito geográfico, serán elegibles las iniciativas de cooperación con poblaciones vulnerables en Bolivia, Cabo Verde, Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, Jordania, Mali, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Níger, Palestina, Paraguay, Perú, República Dominicana, Senegal, Túnez y con la población saharaui en Argelia. En todos estos países, la AECID dispone de una Oficina Técnica de Cooperación para la identificación y seguimiento de los proyectos y programas de cooperación financiados por la Agencia, así como para la coordinación y apoyo a todos los actores de la Cooperación Española que actúan en cada país.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Esta convocatoria, junto a las de Acción Humanitaria y la de Innovación para el Desarrollo, también gestionadas por la AECID, se suma al conjunto de iniciativas que la Cooperación Española despliega en todo el mundo para contribuir a la lucha contra la pobreza y en favor del desarrollo sostenible, y que en la actualidad se orientan a frenar las consecuencias de la pandemia global en las poblaciones más vulnerables.

Las convocatorias de subvenciones de la AECID se nutren tanto de la recaudación del fondo de interés social al que los contribuyentes pueden voluntariamente aportar seleccionando la casilla de "fines sociales" en su declaración de IRPF, como del Impuesto sobre Sociedades.