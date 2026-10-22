Cocemfe reclama una atención sanitaria de calidad y en igualdad de condiciones para personas con discapacidad

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MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ha reclamado una atención sanitaria y en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad.

En un encuentro que ha reunido en Madrid a representantes institucionales y personas expertas en la materia para analizar los principales desafíos que afrontan las personas con discapacidad física y orgánica en el ejercicio de su derecho a la salud y plantear propuestas que contribuyan a mejorar la atención sanitaria, el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga ha hecho hincapié en las dificultades que todavía existen para que las personas con discapacidad puedan acceder a a una consulta médica, recibir un diagnóstico a tiempo, disponer de los tratamientos o contar con un seguimiento adecuado.

Daniel-Aníbal García Diego, miembro de la Comisión Ejecutiva de COCEMFE, ha denunciado que "el sistema sanitario no cumple plenamente con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, principalmente, por la falta de coberturas específicas de la discapacidad. "Más de la mitad de las personas con discapacidad física y orgánica que hacen rehabilitación o habilitación lo hacen con el dinero de su bolsillo", ha argumentado.

La directora general de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, Alejandra Serrano Fernández, ha incidido en que "cada persona requiere unos apoyos y una intervención diferente" y ha destacado que "salud y discapacidad están muy ligadas y en esta legislatura se ha creado la comisión sociosanitaria en que es fundamental para poder avanzar en sanidad y en el ámbito social porque van de la mano y hay numerosas actuaciones que se pueden realizar de manera conjunta".

La jornada ha puesto el foco en las desigualdades que persisten en el acceso a la atención sanitaria, los tratamientos y los productos de apoyo, así como en la necesidad de avanzar hacia un sistema sanitario más equitativo, accesible y centrado en las necesidades de las personas con discapacidad física y orgánica.

Durante una mesa sobre acceso a tratamientos, adherencia terapéutica e innovación, Isabel Pineros, directora de Prestación Farmacéutica y Acceso de Farmaindustria, y Guadalupe Fontán Vinagre, coordinadora del Instituto Español de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería, han explicado los plazos desde que finaliza la evaluación europea de un medicamento hasta que se decide la financiación en España, así como "la necesidad de disponer de historias clínicas compartidas para hacer frente a una posible pérdida de información".

José Soto Bonel, presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), ha ofrecido una ponencia sobre "la gestión sanitaria basada en el valor y su importancia para responder a las necesidades de las personas con discapacidad física y orgánica".

Pablo Martín Pérez Aragundi, presidente de la Federación Española de Ortesistas y Protesistas (FEDOP), y Helena Bascuñana Ambrós, presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), han abordado las novedades y desafíos de la prestación ortoprotésica en España y han destacado "la importancia de contar con un catálogo ortoprotésico actualizado y que las personas con discapacidad física y orgánico reciban la atención que necesitan de manera coordinada".

La jornada, que ha sido clausurada por la secretaria de Cronicidad, Pacientes y Espacio Sociosanitario de COCEMFE, Mar Arruti, ha contado también con la participación de personas del movimiento asociativo para compartir experiencias y buenas prácticas relacionadas con la gestión de datos en salud, la atención a enfermedades crónicas, la adaptación de puestos de trabajo y "las discriminaciones que afrontan las mujeres con discapacidad en el ámbito sanitario".