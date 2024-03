Cruz Roja diseña un recorrido experiencial en Madrid que recrea situaciones que viven las personas vulnerables

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha diseñado un recorrido experiencial que recrea cuatro escenarios que viven las personas en situación de vulnerabilidad y que se podrá visitar este martes 26 y miércoles 27 en el espacio Downtown de Madrid, donde el público podrá "ponerse en los zapatos" de estas personas.

Según cuenta la entidad, a través de testimonios, micro teatro y monólogos se contarán más de 40 historias de estas personas vulnerables, y cuál es el compromiso de Cruz Roja para transformar vidas, ofrecer oportunidades y construir un futuro mejor para aquellas personas que más lo necesitan.

Esta actividad es la segunda parte de la campaña 'Nadie daba un duro', esta se llama "Ahora, ponte en mis zapatos", que contó con la realización de un emotivo cortometraje en colaboración con Benito Zambrano, María Galiana y personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En esta ocasión, el teatro interactivo promueve la participación de los asistentes a esta actividad en la que el objetivo es claro, según indica Cruz Roja, "romper estigmas y demostrar que las personas en situación de vulnerabilidad, con apoyo social como el que ofrece el Ingreso Mínimo Vital, y el acompañamiento de Cruz Roja, pueden conseguir el cambio con estas herramientas como motor de activación y oportunidades".

El objetivo es que, a través del recorrido, los visitantes respondan a preguntas como: "¿Cómo te sentirías si fueras a sufrir un desahucio? o ¿Alguna vez te has planteado tener que iluminar tu casa con velas porque no puedes afrontar los gastos? ¿y si siendo joven, no pudieras sumarte a los planes con tus amistades por falta de recursos?".

La actividad es gratuita y de acceso libre para la población; habrá pases los días 26 de marzo a las 16.00 y 18.00 y el miércoles 27 a las 12.00, las 16.00 y las 18.00 en el espacio Downtown (Calle Paloma, 15, Madrid). La obra teatral está dedicada a las personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital y beneficiarias de Cruz Roja; dramaturgia y dirección, Jesús Amate; protagonizada por Juan Franco, Wilmer Gamboa, Inma Isla, Aisha Wizuete, y con la colaboración especial de Sergio Pazos.