Cruz Roja Española impulsa un Plan de Respuesta ante incendios que beneficiará a más de 1.000 personas

Plan de Respuesta ante incendios forestales de Cruz Roja Española. - CRUZ ROJA ESPAÑOLA

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Española ha anunciado la puesta en marcha de un Plan de Respuesta que ayudará a personas damnificadas por los incendios sufridos en España el pasado verano y que beneficiará, en un principio, a cerca de un millar de personas. Además, estará dotado de dos millones de euros, gracias a las aportaciones de particulares y empresas colaboradoras.

Como detalla la organización, en un principio, las acciones se llevarán a cabo en las zonas más afectadas por los últimos fuegos: Ávila, Madrid, Castellón, Guadalajara, Huesca, Teruel, Toledo, Zaragoza, Huelva y Segovia.

Con este Plan, la organización afirma que busca una intervención integral en la que, más allá de la fase de emergencia, se den respuestas a la recuperación de viviendas, el apoyo emocional, la recuperación de empleo, el fortalecimiento de la red comunitaria y la preparación ante futuros desastres.

Entre las principales medidas, destacan las ayudas económicas, el apoyo temporal al alojamiento, la reposición de enseres esenciales, la orientación jurídica para acceso a ayudas y prestaciones, la atención psicosocial, la recuperación de actividades económicas y la puesta en marcha de iniciativas comunitarias para reforzar la preparación ante futuras emergencias.

La organización ha comunicado además que prestará especial atención a las personas que se encuentren en mayor situación de vulnerabilidad, como niños, personas mayores o comunidades rurales especialmente afectadas por los incendios.

Cruz Roja Española ha señalado que se incorporarán criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y adaptación climática en los procesos, con el objetivo de impulsar una recuperación integral y sostenible.

La ONG recuerda que España ha vivido este verano una de las mayores emergencias por incendios forestales de los últimos años, con más de 276.000 hectáreas afectadas que obligaron a evacuar o confinar a unas 115.000 personas. En este contexto, ofreció una amplia respuesta humanitaria, participando en 71 incendios, desplegando 99 albergues y dando alojamiento, manutención y atención integral a 5.890 personas que de forma provisional tuvieron que abandonar su hogar.

A estas cifras se suman 19.536 entregas de alimentos que también cubrieron las necesidades de las personas intervinientes en los distintos dispositivos de emergencia, y 7.096 asistencias gracias a la participación de 967 profesionales y voluntarios de la organización.