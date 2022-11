Fundaciones reclaman que los partidos lleguen a un acuerdo sobre la Ley del Mecenazgo: "No puede esperar más"

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) esperan que los partidos políticos lleguen a un acuerdo sobre la reforma de la Ley del Mecenazgo que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados. "Esperamos que la reforma salga adelante porque el mecenazgo no puede esperar más", ha apostillado el presidente de la AEF, Javier Nadal.

La semana pasada tuvo lugar la reunión de la ponencia que debe informar sobre la proposición de ley que se tramita, tras el anuncio de convocatoria que realizó el presidente de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, Eloy Suárez Lamata, al finalizar el acto sobre la reforma de dicha ley que la AEF organizó en la Cámara Baja el pasado 17 de octubre, junto a varias organizaciones del Tercer Sector.

"La constitución de la ponencia es un paso más de los que deben darse para sacar adelante la reforma del mecenazgo pero no vemos el compromiso claro del Gobierno a pesar de los anuncios que ha realizado", ha destacado Nadal.

En la actualidad, en el Parlamento existe una propuesta de reforma liderada por el PDeCAT que contó con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios en su admisión a trámite y que contempla un aumento de las deducciones fiscales para las donaciones de personas físicas y jurídicas, en particular para el micromecenazgo, un incremento de los límites a las donaciones deducibles y la ampliación del concepto de donación incorporando las donaciones de servicios, entre otras cuestiones.

Las organizaciones del Tercer Sector han realizado de forma conjunta una serie de propuestas y se han presentado por todos los grupos un número relevante de enmiendas que conforman una amplia base para negociar, según indica la AEF, que lamenta que la última reforma de la Ley del Mecenazgo sea "de hace 20 años".

"El presidente del Gobierno anunció una reforma en el debate del estado de la Nación pero está claro que ya no da tiempo antes de que acabe la legislatura. El sector no conoce ni siquiera un anteproyecto si este existiera. Por eso, lo mejor es llegar a acuerdos en torno a la proposición de ley que está en tramitación. El contexto económico en el que estamos es muy preocupante. No son buenos tiempos para las organizaciones sin ánimo de lucro. La financiación de muchas actividades de interés general y el apoyo a colectivos muy diversos podría verse comprometida", alerta Nadal.