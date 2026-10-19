Cáritas acompañó a 44.475 personas sin hogar durante 2025, un 3,8% más que en 2024: "Crisis social y residencial"

Cáritas lanza la campaña 'Un hogar, un lugar al que pertenecer' - CÁRITAS

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cáritas acompañó a 44.475 personas en situación de sin hogar en 2025, un 3,8% más que el año anterior, ante una "crisis social y residencial profunda y persistente".

"La realidad de las personas en situación de sin hogar en España refleja una crisis social y residencial profunda y persistente que afecta cada vez a más personas y familias", ha asegurado la ONG con motivo del Día de las Personas sin Hogar, que se celebra este domingo 25 de octubre.

En este sentido, ha destacado, entre los principales factores que empujan a estas situaciones, la pérdida de empleo, la imposibilidad de acceder o mantener una vivienda por su elevado coste, los desahucios o los procesos migratorios forzados.

Asimismo, Cáritas ha lanzado este año la campaña 'Un hogar, un lugar al que pertenecer', para la que ha contado por cuarto año consecutivo con la participación de personas que han vivido o viven situaciones de sinhogarismo.

La responsable de la campaña y del programa de Personas sin Hogar de Cáritas Española, María Santos, ha explicado que la vulneración reiterada de los derechos fundamentales "empuja a muchas personas hacia situaciones cada vez más extremas de exclusión social".

"Aunque seguimos acompañando sus procesos de recuperación, detectamos graves dificultades para acceder a derechos básicos como la vivienda, la salud, el empleo, la protección social o la participación ciudadana", ha apuntado.

Santos también ha recalcado que detrás de estas situaciones "no hay cifras ni etiquetas", sino personas "con historias de dolor y lucha, de pérdida y resistencia, de caídas y esperanza" y que "demasiadas veces, han sido reducidas a estereotipos como 'sin techo', 'indigente' o 'pobre', invisibilizando todo lo que son y todo lo que pueden llegar a ser".

En esta misma línea, Libertad, una persona acompañada por Cáritas Córdoba ha pedido que la sociedad les trate "como seres humanos, y no como una lata que no sirve para nada". "Mi sueño es poder tener una vivienda para poder tener conmigo a mis hijos", ha indicado.

La campaña de Cáritas busca ampliar la mirada sobre esta realidad y recordar que el sinhogarismo va "mucho más allá" de la imagen de quien duerme en la calle.

"El sinhogarismo supone la ruptura del vínculo más esencial para cualquier ser humano: el hogar. Es la pérdida de la familia que sostiene, de la red que protege y de la certeza de contar con un lugar en el mundo donde desarrollar la propia vida con dignidad y plenitud", ha añadido Santos.

ALERTA DEL ALCANCE DEL SINHOGARISMO

Ante esta realidad, Cáritas ha llamado a la comunidad, los vínculos y el sentido de pertenencia y ha subrayado que el 'sinhogarismo' "es un problema social que no se limita a quien viven la calle". "Su alcance varía en función del grado de exclusión residencial que se considere", ha agregado la entidad.

De la misma manera, ha expuesto que las personas que duermen en la calle o que encadenan alojamientos temporales representan "la cara más visible de este fenómeno". Sin embargo, ha aseverado que permanecen "prácticamente invisibles" quienes sobreviven en chabolas, caravanas, asentamientos o viviendas cedidas "de forma precaria". "Todas ellas comparten una misma realidad: la ausencia de un hogar seguro, estable y digno desde el que construir su proyecto de vida", ha señalado.

Las personas en situación de sinhogarismo que acompaña Cáritas y la red de entidades que promueven esta campaña tomarán plazas y calles de multitud de ciudades españolas para hacerse visibles y manifestar su denuncia "ante la reiterada vulneración de derechos de la que son objeto en el día a día".

Según ha informado la ONG, reclamarán" el derecho inalienable de dignidad humana que les pertenece". La mayor parte de estos actos se desarrollarán el jueves 22 de octubre con la lectura del Manifiesto elaborado conjuntamente por personas sin hogar y personas que los acompañan en su día a día.