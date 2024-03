El Congreso insta al Gobierno a desarrollar una Estrategia Nacional frente a la soledad no deseada

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que insta al Gobierno a desarrollar una Estrategia Nacional frente a la soledad no deseada.

La iniciativa, aprobada con 285 votos a favor y ninguno en contra, reclama al Ejecutivo que apruebe, en coordinación con las comunidades autónomas, una Estrategia Nacional para abordar la soledad no deseada y promover el reconocimiento de este problema social con perspectiva de género y desde un enfoque interseccional y multidisciplinar.

La portavoz de Derechos Sociales del Grupo Parlamentario Socialista, Sònia Guerra, ha destacado que "la soledad no deseada no es un problema personal, sino que es un problema social que interpela a todos, un problema que está íntimamente ligado a las condiciones materiales de vida".

"Diferentes investigaciones han demostrado que la soledad no deseada está relacionada con el nivel de estudios, con la situación económica, con la orientación y la identidad sexual, con el estado civil o con las diferentes capacidades", ha añadido.

Según un estudio de la Fundación ONCE, el 7,8% de las personas mayores de 65 años y el 12,2% de las mayores de 75 años se sienten solas sin desearlo.

La socialista ha subrayado que la soledad no deseada no solo afecta a las personas de más edad, sino que también es un problema que afecta a los jóvenes de España. "El 21,9% de las personas entre 16 y 24 años sienten ese sentimiento de soledad no deseada. Un sufrimiento que no es puntual, sino que acompaña a esos y esas jóvenes una media de seis años", ha dicho.

El objetivo de esta Estrategia Nacional contra la soledad no deseada que es "construir una sociedad inclusiva, cohesionada y cuidadora".

"Una sociedad en la que, independientemente de si decidimos vivir solos o no, todos y cada uno de nosotros nos sintamos acompañados", ha concluido la diputada del PSOE.