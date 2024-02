¿Cuáles son los principales desafíos de la España rural para lograr un envejecimiento digno?

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Expertos ven en la tecnología y la inversión público-privada claves para garantizar el futuro del mundo rural y un envejecimiento digno de sus habitantes. Así se ha puesto de manifiesto en la jornada 'Envejecer en el Mundo Rural' organizada por el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), y Fundación Alicia y Guillermo en Madrid.

La iniciativa reunió a profesionales y expertos de diversos ámbitos para analizar los desafíos que enfrentan los territorios rurales en la garantía de una buena calidad de vida para sus habitantes. La jornada fue inaugurada por el periodista Manuel Campo Vidal, originario Camporrells, un pueblo de Huesca.

"Soy hijo de la España despoblada", ha afirmado el profesional en la apertura de su ponencia, en la que dejó por sentado su posición en contra de hablar de la España vaciada, "porque es peyorativo", y abordó aspectos del envejecimiento en el campo.

Entre otros datos, destacó que hay tres provincias en el país que tienen más mayores de 75 años que menores de 25 años, "Lugo, Orense y Zamora", y fue repasando temas urgentes como la falta de servicios médicos y bancarios en estas regiones.

En opinión de Campo Vidal, "es un drama para muchas personas envejecer en el mundo rural, mientras que para otras es una oportunidad". A este respecto, el periodista hizo referencia a la Cátedra de Reto Demográfico y Despoblación de Next Educación, de la cual es presidente, para señalar que, según el Estudio de la percepción de la España rural, "lo primero que desciende son los servicios médicos y bancarios".

Entonces, Campo Vidal planteó inspirarse en buenas prácticas llevadas a cabo en otros países. "En Francia hay un estímulo económico a los médicos en lo rural: cobran más los que están más lejos de la capital ¿por qué no tomamos aquí medidas de este tipo", planteó el comunicador. En su opinión, es necesario convertir el mundo rural en "territorio rural inteligente".

Antes de finalizar su intervención, Campo Vidal hizo referencia a la inmigración: "No me gusta que se rechace, cuando España ha sido un pueblo inmigrante y además puede ser la solución para muchos lugares", ha afirmado.

Asimismo, instó a los poderes públicos a solucionar el tema de la vivienda, "porque es una condición necesaria para repoblar los núcleos rurales". Finalmente, abogó por impulsar "la lupa rural", para que "cualquier ley que se apruebe se examine teniendo en cuenta el mundo".

En la mesa de debate 'Sociedades longevas en el mundo rural' se ha abordado la situación de la sanidad, el envejecimiento y el rol de las mujeres en el entorno rural, la relevancia de los cuidados a domicilio y el éxito de un recurso comunitario en comarcas despobladas de Cantabria.

Precisamente, la geroantropóloga Mónica Ramos Toro compartió la experiencia del Centro Comunitario Las Nieves en Campo de Yuso, Cantabria que "supone un cambio en la vida de las personas del entorno, porque combate la soledad relacional, la emocional y la soledad existencial". En su opinión, "hay que dejar de hacer estudios sobre la soledad y empezar a combatirla. Para poder hacer y poder estar".

Por su parte, la presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de familias y mujeres del medio rural (AFAMMER), Carmen Quintanilla, ha abogado por dar voz a las mujeres rurales y resaltó el papel crucial que desempeñan en la sociedad. "No somos la España vaciada, somos la España donante: la que mantiene a la sociedad, el patrimonio cultural, la masa forestal. Somos la España que hay que mantener", ha aseverado. Luego, defendió: "Es fundamental llevar las competencias digitales a las mujeres mayores para que no sean las analfabetas del siglo XXI y no someterlas a una incompetencia".

En su turno de intervención, la vicepresidenta Sociedad Española medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), Paula Chao, ha resaltado la complejidad de la medicina rural y la necesidad de iniciativas como el Centro Comunitario Las Nieves, en Cantabria, que contribuyen a reducir la hospitalización. "Si la situación de la medicina ya es compleja, la situación de la medicina rural es mucho más compleja".

Tras ella, la directora general del grupo Vivofácil, Mar Aguilera, ha destacado la importancia de la tecnología para paliar la ausencia de médicos en el ámbito rural y compartió la experiencia de formación en tecnología a personas en zonas rurales. "La tecnología es fundamental para paliar la ausencia de médicos. Hay que formar a las personas en tecnología. La teleasistencia es un medio fundamental para ayudar a detectar la soledad y poder prestar apoyo psicológico", ha explicado.

COMUNICACIONES Y SERVICIOS

En la segunda mesa, 'Comunicaciones y Servicios', se trataron aspectos sobre desarrollo sostenible y envejecimiento digno en el ámbito rural: la conectividad, el transporte de personas, así como la importancia de los servicios bancarios y los abastecimientos.

El alcalde de Alcocer (Guadalajara), Borja Castro, que pidió "más inversión" en los entornos rurales. "En los pueblos formas parte de algo más que una comunidad, somos una familia y eso hace que nos cuidemos todos", ha indicado. En este sentido, planteó a sus compañeros de mesa la experiencia de haberse quedado sin cajero en su pueblo durante la pandemia y preguntó "qué se está haciendo al respecto para paliar este tipo carencias".

Por su parte, la presidenta de la Mancomunidad Valle Norte de Lozoya, Eva Gallego, ha destacado la necesidad de la implicación de los gobiernos autonómicos y la inversión pública y privada para garantizar la autonomía de las zonas rurales. "Autonomía es sinónimo de libertad. Por números de habitantes nunca vamos a ser rentables. Aun así, nos tienen que contar", ha argumentado.

El portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez, ha defendido el compromiso del sector bancario durante la pandemia y garantizó el acceso a servicios financieros tanto en formato analógico como online. "Los pequeños municipios se están poniendo encima de la mesa", aseguró, para luego garantizar que "el compromiso es resolver el asunto de los cajeros cuanto antes".

Y acto seguido, ha apuntado: "Nadie recuerda que durante la pandemia el sector bancario fue el único que mantuvo abiertas oficinas. Los bancos garantizan el acceso a los servicios financieros a todos, tanto a los que prefieren el contenido analógico como el online".

Asimismo, el portavoz de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) Alberto Aza ha destacado los esfuerzos de las entidades financieras para acercar lo digital a todas las personas, incluyendo a los mayores. "Las entidades están facilitando servicios presencialmente, pero también están intentando acercar lo digital a todas las personas"", ha declarado.

Por último, el director de marketing y ventas de Avatel Telecom, José Luis Prieto, hizo un llamamiento a la colaboración de las instituciones para facilitar la inversión privada en todas las regiones, evitando la existencia de pueblos de primera y de segunda.