Mónica García reprocha a Ayuso su "indecencia política" con las residencias: "Tenía que tener alguna consecuencia"

MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reprochado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, su "indecencia política" por el trato a los ancianos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. "Creo que tenía que haber algún tipo de consecuencia", ha argumentado la ministra.

Asimismo, en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, ha criticado a Ayuso por sus declaraciones en las que afirmaba que "los ancianos hubieran muerto igual" y le ha recordado que "no es lo mismo morir ahogado que morir sedado, no es lo mismo morir acompañado que morir abandonado, no es lo mismo la sensación de saber que tu familiar no está teniendo una mínima atención, un oxígeno, los tratamientos que en ese momento se estaban poniendo para el COVID, que saber que está completamente abandonado por su gobierno y que es un gobierno completamente soberbio que no ha pedido perdón".

Le ha reprochado además al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid no "haberse reunido con las familias afectadas ni haber sido capaz de hacer ni una sola medida que mejore su situación". Asimismo, se ha comprometido a trabjar desde el Ministerio en "esa colaboración sociosanitaria en la que los sistemas sanitarios estén enganchados con los sistemas de políticas sociales, las residencias de mayores, en este caso, para que puedan tener una buena atención".

También ha recordado cómo la Comunidad de Madrid prometió que "se iban a medicalizar (las residencias), que esos mayores no habían tenido un protocolo que les excluía de la atención sanitaria, y unos años después se ha demostrado que no era así". "Tenemos una presidenta que saca cada vez más pecho de habaer abandonado a esos mayores", ha concluido la ministra.