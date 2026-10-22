El 41% de las noticias sobre IA en España las protagonizan hombres frente al 5% de mujeres, según un estudio

Archivo - Un estudiante utiliza el ordenador para realizar tareas en casa, en Madrid (España), a 12 de enero de 2021. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 41% de las noticias sobre Inteligencia Artificial (IA) en España las protagonizan hombres frente al 5% de mujeres, según se desprende del informe 'InfoIA: análisis de las informaciones sobre inteligencia artificial publicadas en medios digitales', elaborado por el Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) con el apoyo del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad.

El informe recoge 7.115 noticias, 13.787 fuentes periodísticas y un total de 11.266 fotografías e imágenes publicadas entre 2017-2021 y en 2024. Todos estos datos se han recopilado a mano por una veintena de investigadores, que están generando actualmente en otro proyecto científico un algoritmo que analice automáticamente los sesgos en las informaciones.

Según el documento, la distribución del protagonismo de las informaciones sobre IA de las personas que aparecen en el periodo de estudio analizado es muy desigual según el sexo: en el 41,60% se centra en hombres; en el 39,06% es mixto; en el 14,01% es un enfoque neutro; y en el 5,33% el protagonismo es de mujeres.

El estudio también analiza los casos en los que existe la presencia de nombres propios en los titulares. Así, señala que en un 13,11% del total de noticias es el de un hombre, mientras que la mujer aparece en el 4,19% --en la mayoría de titulares es neutro o no hay nombres propios--. "La presencia exclusiva de mujeres registra menor visibilidad en todo el estudio, confirmando una profunda invisibilización de las mujeres", indica el informe.

En la consulta de fuentes, los hombres representan el 61,14% de las declaraciones frente al 21,45% de las mujeres, alcanzando una disparidad de más de 4 a 1 en puestos de alta dirección o presidencia. "Los hombres son mucho más preguntados como expertos que las mujeres", asegura la autora principal del estudio y catedrática de Periodismo del Departamento de Comunicación de la UC3M, Clara Sainz de Baranda.

Igualmente, el informe revela que las noticias firmadas por periodistas mujeres tienden a incluir una mayor proporción de fuentes femeninas (25,58%) que las firmadas por hombres (18,96%). Pese a ello, la firma masculina predomina en las redacciones (49,02% frente al 27,51% de mujeres). Asimismo, la irrupción masiva de fuentes corporativas e institucionales en 2024 (29,90%) ha tendido a desplazar el espacio de las expertas independientes.

Asimismo, indica que la narrativa sobre desarrollo técnico, estrategia empresarial y economía de la IA está dominada casi en su totalidad por voces e imágenes masculinas o institucionales. El espacio otorgado a las mujeres se concentra en la investigación académica (donde representan el 29,26% de las fuentes de ese sector) y en el análisis del impacto social, ético, educativo o cultural de la tecnología.

LENGUAJE SEXISTA

Este informe también analiza el lenguaje sexista y, aunque ha evidenciado que ha mejorado en general en los medios de comunicación, apunta que todavía se aprecian sesgos, como el uso del masculino genérico.

"Cuando tú estás leyendo una noticia y te hablan de expertos, en tu mente los expertos siempre son hombres. Entonces, hay que visibilizar más a las investigadoras, a las mujeres en el lenguaje", expone Clara Sainz de Baranda.

Otro sesgo que menciona es el del salto semántico, que se produce cuando el discurso parece incluir a todo el mundo, pero después revela que las mujeres no estaban realmente contempladas: "Están hablando de expertos y luego resulta que las premiadas eran mujeres", apunta.

Según el informe, en las informaciones de 2024 con presencia de mujeres, el 83,12% incluye algún tipo de lenguaje sexista y el 81,06% recurre al uso del masculino genérico. Al abordar la figura de profesionales femeninas, persisten sesgos de invisibilización como nombrarlas por su cargo sin su nombre propio (en el 14,45% de los casos), asimetría en el tratamiento (nombre de pila para la mujer vs. apellido para el hombre) o presentar su éxito como un hecho excepcional o anómalo.

En la iconografía periodística, los hombres aparecen en actitudes activas de liderazgo y control de la tecnología (32,41% de las imágenes frente al 14,26% protagonizadas por mujeres). En la representación de las mujeres (y en la proyección de robots femeninos o ginoides), reaparecen dinámicas de cosificación y sexualización (el 8,59% de las fotos de mujeres en 2024 presenta sesgos de sexualización).

En esta misma línea, añade que el 37,13% de las ilustraciones o creaciones mediante IA examinadas en 2024 reproduce estereotipos tradicionales de género.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

Además de analizar estas desigualdades, el proyecto incluye una guía de buenas prácticas para la comunicación periodística para promover una cobertura de la IA más igualitaria, desarrollada por Clara Sainz de Baranda junto a Carmen María Navarro López, del Instituto Universitario de Estudios de Género de la UC3M.

En esta línea, proponen diversificar las fuentes mediante agendas paritarias que visibilicen a mujeres en puestos de alta dirección y desarrollo técnico, abandonar el masculino genérico y la narrativa de la excepcionalidad para tratar el talento femenino, eliminar la cosificación y sexualización de las representaciones robóticas, fomentar la desagregación de datos por sexo en las noticias y aumentar la presencia de periodistas mujeres en las secciones de economía y tecnología.

Entre las herramientas para revisar los contenidos destacan la regla de la inversión, que consiste en sustituir el femenino por el masculino, y viceversa, para comprobar si el cambio altera la percepción de una frase o pone de manifiesto un posible estereotipo.

"Aplicar esta prueba puede ayudar a identificar tratamientos desiguales y a revisar el lenguaje para evitar expresiones sexistas". concluyen.