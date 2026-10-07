El 85,5% de los españoles percibe sesgo por edad en el empleo, el área más urgente para intervenir según un estudio

II Barómetro de Edadismo - ATRESMEDIA

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 85,5% de los españoles percibe sesgo por edad en el empleo y el 48,5% considera que es el área más urgente para intervenir, según el II Barómetro de Edadismo, de la iniciativa de Antena 3 y laSexta, 'Hablando en Plata'.

El informe, elaborado a partir de la investigación de Red2Red, con 2.213 personas de entre 18 y 55 años encuestadas, ha sido presentado este miércoles en un acto clausurado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid.

En este sentido, el estudio revela que el 53,6% de los entrevistados no ha oído nunca el término "edadismo" o no sabe lo que es. Una vez explicado el concepto, la mayoría considera que la sociedad es bastante o muy edadista con las personas mayores, pero no tanto una práctica que se atribuyan a sí mismas.

El empleo (85,5%), la publicidad y la moda (79,3%), los entornos digitales (79%) y las redes sociales (77,3%) son los ámbitos donde el edadismo se percibe con mayor frecuencia. Las mujeres perciben más edadismo en todos los ámbitos.

Asimismo, el 88,4% de las mujeres encuestadas percibe presión para eliminar sus rasgos físicos frente al 80,4% de los hombres. Por otro lado, un 81,7% de las mujeres considera que las personas mayores se vuelven invisibles con la edad frente al 78,9% de los hombres.

En el ámbito del empleo, más de la mitad de la ciudadanía (55,6%) reconoce abiertamente que, en un proceso de selección con dos candidaturas de idéntica experiencia, optaría por contratar antes a la persona joven que a la de mayor edad. Al mismo tiempo, es el foco que concentra una mayor demanda de actuación: el 48,5% considera urgente intervenir en el empleo para combatir el edadismo hacia las personas mayores.

PREOCUPA LA SALUD, EL EMPLEO Y LA SOLEDAD

En cuanto a la proyección de posibles escenarios vinculados a envejecer, lo que más preocupa es la salud (87%) seguida del futuro laboral (74%) y la soledad (70%). "El envejecimiento genera preocupación en la mayoría de la población. Solo una minoría declara no tener inquietudes asociadas al paso del tiempo", subraya.

En relación a los medios de comunicación, los encuestados consideran que las personas mayores aparecen con más frecuencia (47,9% frente a 27,7%) y con una imagen más positiva (35,3% frente a 29%) en los medios tradicionales que en las redes sociales.

Igualmente, el informe señala que el 90,1% de los encuestados valora la aportación de los mayores a la sociedad y el 88,1% su sabiduría y capacidad para transmitir conocimientos, pero siguen presentes percepciones como la fragilidad (82,8%) o la menor habilidad tecnológica (78,3%).

UN FENÓMENO "EXTENDIDO" Y "NATURALIZADO"

La investigación muestra que el edadismo está presente en la sociedad, pero de una manera moderada (2,2 sobre 4). Se presenta "como un fenómeno extendido y socialmente naturalizado, no como una forma de discriminación extrema".

Finalmente, aborda la necesidad de impulsar acciones de sensibilización que permitan identificar y cuestionar las creencias y conductas discriminatorias basadas en la edad. El 79,5% cree importante fomentar la participación de personas mayores en la sociedad y el 76,7% apuesta por generar más espacios intergeneracionales como vías para combatir el edadismo.

'Hablando en Plata' es la iniciativa de Antena 3 y laSexta contra el edadismo lanzada en octubre de 2022, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. Desde su nacimiento, trabaja para visibilizar a las personas mayores, poner en valor su contribución a la sociedad y dar visibilidad a las problemáticas que les afectan.

Con el objetivo de avanzar en la lucha contra el edadismo, expone que es necesario conocer la experiencia de las personas mayores, pero también comprender los mecanismos sociales que generan y perpetúan las imágenes, creencias y comportamientos asociados a la edad.

En estos cuatro años, junto a la publicación de los barómetros, entre sus campañas más destacadas se encuentran 'Currículum Vital', 'Gracias' y 'Contra el edadismo', además de emitir especiales en prime time sobre cuestiones de relevancia para este colectivo (residencias, brecha digital, longevidad saludable o soledad). A ello se suma una presencia continuada en informativos y programas de actualidad y la generación y actualización de contenidos en web y redes sociales, para contribuir a una mirada más amplia y libre de estereotipos sobre el envejecimiento.

Mientras, el barómetro impulsado por 'Hablando en Plata' nace con la vocación de convertirse en una herramienta de análisis longitudinal que permita conocer el grado en que la sociedad es edadista con las personas mayores, así como el nivel de conocimiento y consciencia con el que se ejerce esta discriminación.