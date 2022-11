Acoso escolar a alumnos sordos: "Muchos no reconocen la violencia que sufren"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La falta de información, formación y recursos contra el bullying en los colegios a niños sordos está provocando que "muchos" de ellos y sus familias "no reconozcan la violencia que sufren". Así lo ha advertido la experta en acoso Lucía Espejo, autora, además, de la guía sobre esta materia publicada por la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE).

En una entrevista a Europa Press, Espejo advierte de que el alumnado con discapacidad "tiene mayor riesgo" de sufrir acoso escolar y pone el foco en el caso de los niños sordos por la "escasa accesibilidad en lengua de signos de los recursos y materiales existentes sobre prevención e intervención" en este tema.

"Esto impide que, tanto ellos como sus familias, aprendan a reconocer esta violencia", ha apuntado la experta, quien suma a esta situación "la falta de estudios específicos sobre la casuística del bullying entre niños y adolescentes sordos". "Esto contribuye a que este acoso se cronifique en el tiempo", ha lamentado.

Espejo se refiere, en este sentido, a las entrevistas y cuestionarios realizados para la creación de la guía de CNSE y que, según ha explicado, recoge la mayoría de los preguntados reconoce haber sufrido bullying en algún momento de su vida, ya sea a través de la exclusión, el aislamiento, las burlas, o los insultos que, además, "la mayoría cree que vienen motivados por su discapacidad".

"Más concretamente, con el hecho de no oír, de 'hablar raro' y, sobre todo, por el hecho de ser diferentes", ha señalado la experta en acoso.

UNA SITUACIÓN QUE VIVEN EN SILENCIO

Pero Espejo señala que, aunque "la gran mayoría de los escolares sordos acosados reconoce haber soportado agresiones durante años", son mayoría los que aseguran haberlo "vivido en silencio". "Muchos de ellos ni siquiera son conscientes de que están sufriendo acoso escolar como tal, y en el mejor de los casos, desconocen a qué recursos han de recurrir para pedir ayuda o denunciar estas situaciones", ha insistido.

A ello, ha recordado, hay que sumar "las barreras de comunicación a las que se enfrenta este alumnado" debido a su discapacidad y que, "lejos de animarlos a dar este paso, les disuaden de contarlo".

Ante esta situación, tanto la experta como la CNSE consideran la lucha contra el acoso escolar como "un reto" en el que deben estar implicados todos los agentes: colegios, profesores, familias y alumnado.

Este es el motivo por el que la confederación ha impulsado la creación de la guía elaborada por Espejo y que pretende ser "un recurso" para que los alumnos sordos puedan "identificar y detectar situaciones de acoso escolar"; puedan aprender a "impedirlas y a ponerles freno"; o "apoyar y socorrer a las víctimas".

CÓMO ACTUAR

Preguntada por cómo debe actuar un niño con discapacidad ante un caso de bullying, la experta ha aconsejado "estar siempre en grupo" porque "las personas que acosan eligen a víctimas que suelen estar solas y no tienen apoyos"; aprender "a decir no", "no te lo permito", "no hagas esto" o "me tienes que respetar", ya que los acosadores también se aprovechan del silencio de las víctimas; y buscar ayuda en adultos de confianza.

Y, en cuanto a los adultos, les recuerda que "cualquier" niño o adolescente "tiene derecho a ser escuchado, comprendido y ayudado" y que "ser 'diferente' no es un problema". "El problema es la incomprensión. Y es esa incomprensión, no el 'ser diferentes', lo que les hace más vulnerables frente al acoso".

La Confederación ha iniciado una campaña de prevención del acoso escolar (https://www.youtube.com/watch?v=QsP5G-Nru3Q) con la que pretende concienciar a las víctimas y a sus allegados de la importancia de no permitir este tipo de situaciones y, principalmente, de no silenciarlas. "Porque denunciar el acoso escolar es el primer paso para erradicarlo", ha apuntado Espejo.

Y, al respecto, la CNSE reivindica la incorporación de la plataforma de videointerpretación SVIsual en cualquier servicio telefónico de atención a las víctimas de bullying. Un recurso que consideran "imprescindible" para incluir a este colectivo y que, según ha explicado, ya ha incorporado el teléfono 024 de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad. Esperan que también pueda estar implementado próximamente en líneas de ayuda a la infancia y adolescencia.

ACEPTACIÓN EN EL ENTORNO

Por otra parte, la entidad ha señalado como importante dentro de esta lucha la normalización y aceptación "en cualquier entorno" de los menores con discapacidad.

Según ha apuntado la experta, esto pasa por "hacer partícipes a los estudiantes sordos de una escuela inclusiva y comprometida con sus necesidades comunicativas", así como "una escuela que dote a estos escolares de la figura del especialista sordo en lengua de signos", que pueda ser "referente sordo adulto" en la construcción de "una imagen positiva de sí mismos", y que les permita "disfrutar de entornos compartidos y respetuosos en los que se garantice el contacto con otros iguales sordos".

"Una escuela, en definitiva, que fomente su independencia y evite su aislamiento", ha concluído la experta.