Ángeles Carmona (CGPJ), sobre la Ley solo sí es sí: "Las rebajas de penas van a seguir. La única solución es la reforma"

Destaca el aumento de denuncias o la mejora del sistema de protección español como avances hacia el objetivo de "víctimas cero"

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, ha advertido de que las rebajas de penas a agresores sexuales continuarán con la aplicación de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como Ley del 'solo sí es sí', y cree que "la única solución que cabe" para evitar esta situación ante futuros agresores "es la reforma legislativa".

En una entrevista a Europa Press, Carmona ha recordado que la aplicación de la norma más favorable al reo es un derecho constitucional y que, en este caso, lo que están haciendo los operadores jurídicos es "aplicar la ley y la Constitución". Ahora, además, siguen también las directrices del Tribunal Supremo que "ha dictado una sentencia absolutamente ejemplificadora" que avala esta rebaja de penas.

Teniendo en cuenta esta situación, para Carmona "la única solución que cabe es la modificación legislativa". "Que lamentablemente parece que no está en la agenda", ha indicado, en referencia a la continua defensa de la norma que realiza la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Aún así, la experta llama a "una reflexión" por parte del Gobierno y del poder legislativo para modificar este texto y pone el foco en la bajada de los mínimos y máximos del tipo penal tras la unión del abuso y la agresión en un mismo delito.

LA EXTENSIÓN DE LAS PULSERAS, "UN ÉXITO TOTAL"

Sobre el resto de la ley, Carmona reconoce que tiene "un espíritu de mayor protección" para las víctimas de violencia sexual y se producen "avances muy beneficiosos" para ellas, como la "introducción de nuevos tipos penales", una mayor "protección de la intimidad de las mujeres en casos de acoso" o el "extender los dispositivos electrónicos" de protección más allá de la violencia de género (la que se produce en el ámbito de la pareja o expareja). "Esto está siendo un éxito total y absoluto" ha apuntado.

De hecho, ha señalado que en 2022 se ha recogido un "récord de imposición de sistemas de protección", hasta llegar a los 3.000. Con ellos, según ha indicado, "la mujer está más protegida" y este sistema "disuade al maltratador a acercarse". "Estamos convencidos de que este dispositivo salva vidas", ha indicado.

También ha señalado como récord el número de órdenes de alejamiento dictadas en este año: se conceden el 70% de las solicitadas, según ha indicado Carmona, en referencia a los datos registrados por el Observatorio del CGPJ sobre el tercer trimestre del año.

En este sentido, ha puesto en valor el "esfuerzo de los órganos judiciales y las fuerzas y cuerpos de seguridad". A estas últimas ha agradecido, además, su labor con el nuevo 'Protocolo Cero' que permite la protección policial de las mujeres aunque estas no quieran interponer una denuncia. Gracias a este sistema, según ha apuntado, los agentes --tras el aviso de un familiar o vecino-- valora el riesgo de la víctima, elabora un atestado que remite al órgano judicial competente en la materia y este, teniendo en cuenta la investigación de los agentes, puede dictar una orden de protección.

UN SISTEMA "MÁS PROFESIONAL Y PERFECTO"

Carmona señala esta medida como ejemplo de cómo el sistema español de protección a las víctimas de violencia machista es, cada vez, "más profesional y más perfecto", con una mejor "coordinación de los operadores jurídicos con las fuerzas de seguridad y las víctimas" que permite "una red más tupida" para las mujeres.

A su juicio, las mejoras legislativas y la actualización y creación de protocolos que se están haciendo, acercan cada vez más "el objetivo de víctimas cero" que busca el CGPJ y que, según ha indicado la presidenta del Observatorio, para ellos "no es una utopía si se sigue trabajando en la forma en la que España lo está haciendo".

Carmona también relaciona estas mejoras con el aumento que se ha registrado en el número de denuncias en 2022, con datos del año hasta el tercer trimestre. "El alza es el número de denuncias es una buena noticia", ha advertido. Aunque, según ha apuntado, estas cifras recuerdan que "la violencia de género continúa siendo un problema en España", celebra que un tema que, hasta hace poco era "un delito silenciado y tolerado por la sociedad", sea ahora una "cuestión de Estado".

Las denuncias, según ha explicado, son "importantes para poder llegar cuanto antes a proteger la vida de las víctimas". "No queremos que haya impunidad, que el maltratado crea que no va a tener consecuencias o que no va a recaer en él toda la acción de la Justicia", ha declarado.

DISPARO DE CASOS EN DICIEMBRE

Sobre el aumento de casos que se ha registrado este mes de diciembre, la experta ha indicado que en los informes que realiza el Observatorio del CGPJ contra esta lacra no se ha concluido que haya meses más propensos a registrar asesinatos por violencia de género.

Pero, ante situaciones como las de este mes "cruel y sangriento", Carmona cree que se debe seguir buscando la coordinación entre actores e implementando el Pacto de Estado. En este sentido, ha indicado que "hay algunas modificaciones legislativas" que desde el CGPJ se han solicitado. Se trata, por ejemplo, de la necesidad de no aplicar el atenuante de confesión o el elemento subjetivo de intención, que suponen rebajas de penas ante violencia machista. Según ha explicado, son medidas que los tribunales ya aplican por sí mismo, pero que no están recogidas en la ley.

Por otra parte, Carmona ha valorado la ampliación del concepto de violencia contra las mujeres más allá de la que se ejerce en el ámbito de la pareja o expareja. La presidenta del Observatorio ha explicado que, ahora, además de las víctimas de esta lacra, se han registrado --hasta el tercer trimestre del año-- otras 19 víctimas de otras violencias contra las mujeres. "Esto permite que la sociedad asimila la que la violencia de género es una realidad que afecta a las mujeres, a visibilizar otro tipo de delitos, como los asesinatos que se cometen después de haber perpetrado violencia sexual", ha declarado.