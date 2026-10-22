Ascienden a 43 las mujeres asesinadas este año por violencia de género tras confirmar Igualdad el caso de Madrid

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MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 43 y a 1.384 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de un caso en Madrid.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, se trata de una mujer de 52 años, presuntamente asesinada por su pareja el martes 20 de octubre. La víctima no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La víctima fue hallada con múltiples heridas de arma blanca en la calle Ontanilla, en el distrito madrileño de Carabanchel. Los hechos ocurrieron en torno a las 14:45 horas, en el portal de una urbanización, cuando la Policía Nacional recibió la llamada al Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) alertando de que una persona se encontraba herida en la vía pública.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido a través de un mensaje en la red social X no mirar "hacia otro lado". "El asesinato de Gloria Esperanza nos recuerda, de nuevo, que la violencia machista es un problema de toda la sociedad. Frente al negacionismo, no podemos mirar hacia otro lado. Detrás de cada asesinato hay una vida arrebatada por el hecho de ser mujer. Mi más sentido pésame", ha asegurado.

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con 12. Le sigue la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, con seis; Cataluña y Castilla-La Mancha, con tres; Aragón, Canarias, Cantabria y Navarra, con dos; y Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, con uno.

En total, 31 de los 43 casos por violencia machista (72,1%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en diez de ellos (23,3%) el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Además, 27 de las víctimas mortales eran españolas (62,8%) y 16 de otro país (37,2%). En el caso de los presuntos agresores, 28 de ellos eran españoles (65,1%) y 15 (34,9%) de otro país.

La estadística de Igualdad también refleja que 2026 registra el peor dato de violencia machista, hasta la fecha, desde 2023, con 52 mujeres asesinadas en el mismo periodo. Así, 2025 tenía hasta octubre 34 crímenes machistas y 2024 un total de 41.