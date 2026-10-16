Bolaños afea al PP que no pida el acta al alcalde de Móstoles (Madrid) tras la denuncia por acoso sexual

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante el foro ‘Ellas Preguntan’, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España).- Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afeado al PP que no pida el acta al alcalde de Móstoles (Madrid), Manuel Bautista, tras la denuncia por acoso sexual presentada en su contra por una exedil de su propio equipo de gobierno.

"Hemos visto casos también en el Partido Popular. Ahora sí se está pidiendo la dimisión del alcalde de Algeciras, pero después de varias denuncias. Pero por ejemplo, en el caso del alcalde del Partido Popular de Móstoles, no se le ha pedido el acta, sigue siendo el alcalde de Móstoles", ha asegurado el ministro.

Así lo ha expresado este viernes durante el foro 'Ellas preguntan', organizado por 'Artículo 14', al ser preguntado por las políticas de igualdad y los casos en los que se han visto involucrados el exministro socialista José Luis Ábalos y el exdirigente Francisco Salazar.

En este sentido, Bolaños ha lamentado que estos casos "se dan en organizaciones humanas tan masivas como es el Partido Socialista, como es el Partido Popular". No obstante, ha recalcado que el PSOE reaccionó "inmediatamente".

"En alguna ocasión, sin ni siquiera que hubiera denuncias, sin que hubiera ningún procedimiento, reaccionamos de inmediato. Y creo que es lo que hay que hacer", ha apuntado.

De la misma manera, ha explicado que la formación ha "reforzado" los protocolos contra el acoso sexual dentro del partido, así como "mejorado" la legislación interna.

"Lo hemos hecho con la finalidad de que no se repita en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque, insisto, en las organizaciones humanas lamentablemente sucede, y hemos visto casos también en el Partido Popular", ha señalado, al mismo tiempo que ha recordado el caso del .

alcalde de Algeciras (Cádiz) y el de Móstoles (Madrid).

En esta misma línea, el ministro ha subrayado que "hay mucha diferencia entre un gobierno progresista y un gobierno del Partido Popular y Vox" en relación a las políticas que tienen que ver con la mujer.

"A lo largo de la democracia, todos los avances han sido protagonizados por gobiernos del Partido Socialista. Todos y cada uno", ha afirmado. Así, ha hecho referencia a la Ley del Aborto, la Ley de Violencia sobre la Mujer, la Ley de Igualdad, la Ley de Paridad, y los permisos de paternidad y maternidad.

A su juicio, las mujeres "tienen que saber" que "la derecha no solo se ha opuesto a este tipo de medidas, de avances en la igualdad entre hombres y mujeres", sino que las ha llevado a los tribunales y ha intentado impugnarlas.

"Y esto tenemos que recordarlo, también ahora, que las mujeres sepan quién es el partido que está con ellas y beneficia y mejora sus condiciones y quién es el partido que no hace nada", ha apuntado.

UN 10% MÁS DE TRABAJO EN JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

En cuanto a los juzgados de violencia de género, Bolaños ha asegurado que el porcentaje de carga de trabajo ha aumentado un 10%, frente al 20% que indicó el Consejo General del Poder Judicial.

"Y hemos aumentado un 50% los juzgados de violencia sobre la mujer. Pero es que en los 500 nuevos jueces que vamos a crear este año, que esta misma semana lo hemos llevado al Consejo de Ministros el inicio de la tramitación, vamos a seguir creando plazas. Estamos aumentando como nunca las plazas. Y estamos multiplicando por 5 el aumento de la carga de trabajo, estamos multiplicando por 5 el número de jueces que se ocupan de esto", ha precisado.