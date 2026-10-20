Bustinduy y el Grupo PRISA, entre los galardonados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el Grupo PRISA se encuentran entre los galardonados por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

La entrega de los galardones se celebrará el jueves 5 de noviembre durante el XXXIII Congreso Anual de la entidad en Fuenlabrada (Madrid). En el acto institucional también se reconocerá a los servicios sociales de los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Valladolid, Montilla (Córdoba), Fuenlabrada (Madrid) y Barcelona.

Según ha informado la asociación, el ministro Pablo Bustinduy ha sido distinguido con el Premio a Personas de Relevancia en la Justicia Social, mientras que el exministro Joaquín Almunia ha sido premiado por la Trayectoria en Servicios Sociales.

Asimismo, el galardón en la categoría de medios de comunicación ha recaído en el Grupo PRISA, con mención a los periodistas Mariola Lourido López, Carmen Morán Breña, Jaime Prats Aznar y María Sosa Troya.

El congreso anual abordará como eje principal los 20 años del Sistema de Atención a la Dependencia y los retos de la reforma legal con nueva financiación. El encuentro analizará la nueva etapa que se abre tras la aprobación de la Ley de Discapacidad y Dependencia, así como el incremento de la inversión por parte del Gobierno de España, que destinará más de 6.000 millones de euros en los próximos dos años.

El programa del evento incluye intervenciones del presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez Navarro, y de la asesora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, Liliana Marcos Barba. También se expondrán diez proyectos de buenas prácticas en intervención e innovación social y se celebrará el I Seminario de Cátedras Universidad Empresa de Servicios Sociales, coordinado por el catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Antonio López Peláez.

Las jornadas técnicas abordarán la gestión de las prestaciones económicas, el servicio de ayuda a domicilio, los centros de día, la atención residencial y el uso de la tecnología, la robótica y la inteligencia artificial en los cuidados. La cita finalizará con el acto de clausura a cargo del concejal delegado de Bienestar Social de Fuenlabrada, Raúl Hernández Delgado, junto a la presidencia de la asociación organizadora.