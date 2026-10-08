CEAR reivindica el derecho a la vivienda "sin discriminaciones" tras la muerte de Maricarmen

Flores y velas en homenaje a Maricarmen Abascal durante la acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha reivindicado el derecho a la vivienda de todas las personas "sin discriminaciones" tras la muerte de Maricarmen.

"El ejemplo de Maricarmen nos debe inspirar para seguir reivindicando aún con más fuerza el derecho a la vivienda de todas las personas, sin discriminaciones. Porque sin hogar, no hay refugio", ha asegurado CEAR en un mensaje en la red social X, donde ha compartido la publicación del Sindicato de Inquilinas en la que anunció este miércoles el fallecimiento de la mujer.

El desahucio de Maricarmen, de 87 años, derivó en la acampada de la Puerta del Sol. La anciana estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, desde el pasado 23 de septiembre. Ese día fue sacada en camilla de su casa, ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda y en la que había vivido 71 años, tras ejecutarse la orden de lanzamiento y pese a la protesta de decenas de activistas y vecinos. Fue trasladada al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud.

Actualmente, Maricarmen se ha convertido en símbolo de la lucha por la vivienda digna. Vecinos y simpatizantes han dejado en las últimas horas flores, velas y mensajes frente a la sede de la Comunidad de Madrid, así como en el que solía ser el portal del domicilio de la mujer.