Ciudadanos tacha de "quebradero de cabeza" el proceso para actualizar el salario a las empleadas del hogar

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Ciudadanos ha tachado de "quebradero de cabeza" el proceso para que los hogares cumplan con la actualización del salario de sus empleadas del hogar antes el 31 de marzo, sobre todo, para aquellos empleadores de "avanzada edad" que no saben utilizar Internet.

"Para proceder a la regularización de salario y cotizaciones de las personas trabajadoras del hogar, el titular del hogar familiar habrá de comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social el salario real actual desde el 1 de enero de 2021, que en ningún caso podrá ser inferior al SMI vigente. Sin embargo, la campaña lanzada por el Ministerio está siendo un quebradero de cabeza", aseguran desde Ciudadanos.

En una pregunta escrita, a la que ha tenido acceso Europa Press, las diputadas de Ciudadanos María Muñoz y Sara Giménez advierten de que "es imposible el contacto telefónico a través de la Oficina de Información".

Si bien, puntualizan que la Tesorería de la Seguridad Social incluye instrucciones para quien dispone de medios de identificación electrónica y, para quien no tiene estos medios, puede cumplimentar el formulario al que se accede a través de un código QR y un enlace. Además, apuntan que hay un asistente virtual denominado ISSA que ayuda a resolver dudas.

Por ello, preguntan al Ministerio de Trabajo "qué solución aporta para el caso de empleadores de avanzada edad que no tienen acceso a medios digitales o sufren la llamada 'brecha digital' teniendo así un problema para la actualización de las nóminas y cotizaciones de las empleadas del hogar".

Además, le plantean si tiene "pensado ampliar el plazo para esta regularización del SMI y evitar así las sanciones propuestas por infracción en aquellos casos que acrediten que no han podido realizarla por no poder o no saber hacerla".

Según recuerdan en la exposición de motivos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha comunicado durante este mes de febrero, a las personas empleadoras del Sistema Especial de Empleadas de Hogar, la necesidad de regularizar y actualizar las condiciones salariales y las respectivas cotizaciones de las personas empleadas de hogar antes del 31 de marzo.

Este año, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se sitúa en 950 euros mensuales por catorce pagas (31,66 euros diarios). Además, señalan que la Seguridad Social tiene registradas actualmente alrededor de 400.000 empleadas del hogar.