Cooperantes, refugiadas, emprendedoras o directivas, unidas en el 8M: "No es un solo día"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cooperantes, refugiadas, emprendedoras o directivas son algunas de las mujeres que han ofrecido su testimonio a Europa Press por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo. Coinciden en señalar que esta fecha "no es un solo día, es todos".

Así se expresa Carmen Monclús, responsable de Protección de la operación transfronteriza de UNICEF Siria-Turquía. Lleva trabajando en la zona desde hace cuatro años aunque desde hace más de 20 años desarrolla labores de cooperación por todo el planeta, desde Afganistán, Libia, Uganda, Angola, pasando por Sudán o Ucrania.

"La situación de la mujer en cualquier parte es complicada, aunque hay denomador común en todos los países: siempre que hay desastres naturales o conflictos armados, siempre entre los más afectados hay mujeres, niñas y niños", lamenta en declaraciones a Europa Press.

"Las libertades y derechos hay que conquistarlos y reconquistarlos. Para nosotros el 8 de marzo no es un solo un día, es todos, y no podemos permitir que nadie se relaje porque nos falta mucho y con cada paso que damos, antes se retroceden tres", alerta. En cualquier caso, se muestra esperanzada de que "la siguiente generación lo tenga un centímetro más fácil".

Una de estas víctimas de los conflictos bélicos es Nadia. Vive desde abril del año pasado en Quesa, un municipio de la Comunidad Valenciana, procedente de Odesa, una ciudad del sur de Ucrania. Vino con su hija de ocho años. "La gente aquí es maravillosa y nos trata con mucho amor. Nos sentimos muy bien", asegura a Europa Press.

Todo el que pudo cedió muebles, ropa, dinero o alimentos para que ella y su hija se sintieran como en casa. Recibió todo tipo de ayuda de Cáritas, a los que define como "sus madres españolas". Ahora vive en la casa parroquial, que estaba vacía, junto a otra familia ucraniana. Nadia trabaja en una fábrica de dulces aunque en Ucrania era agente inmobiliaria, pero se ha adaptado a su nuevo puesto. "He aprendido a hacer dulces y me gusta", asegura.

En Madrid se encuentra Valentyna Zalievska, de 32 años, que llegó hace once meses acompañada de su hijo de seis años. "Me encanta este país, creo que he encontrado mi cultura, me encanta como pensáis, como vivís. Me siento muy feliz a pesar de todo, tengo mucha suerte y no creo que sea una mujer fuerte, creo que ha pasado lo que ha pasado y tenemos que vivirlo", asegura.

Explica que en Ucrania vive su familia y tiene una hermana en Kiev. "No tienen nada, no tienen vida, no tienen electricidad, hace frío. No creo que venga mi familia a España, es muy difícil, no quieren rehacer su vida, no todo el mundo es capaz de cambiar su vida. Cuando tienes tu vida, es muy difícil rehacerla y venirte en busca de una nueva vida", lamenta.

"Mi situación ideal en el futuro sería abrir mi propio negocio y que sea útil y de ayuda para la sociedad. Creo que aún puedo crear, estoy a tiempo. Tengo que aprender cómo se hace eso en España. Si no, me gustaría ser profesora de inglés. Sé que podría volver a Ucrania y recuperar mi negocio cuando todo termine, pero por otra parte, todo está destruido allí. Por eso mi situación ideal sería quedarme aquí. Esta es mi nueva vida, estoy feliz de estar aquí", insiste.

A muchos kilómetros, Olga Ortiz se dedica a la confección de ropa para mujer, al alquiler de vestidos y a la organización de eventos a bajo costo. Vive en el municipio colombiano de Dabeiba (Antioquía). Tiene su negocio en la plaza del mercado del pueblo. Un día, Olga cortó con unas tijeras un vestido viejo de su hija y ahí comenzó una idea de negocio. "No tuve acceso a la educación. Toda la vida he estado emprendiendo, luchando por la supervivencia", relata a Europa Press.

Olga tuvo que cambiar dos veces de ciudad para escapar de la violencia del conflicto colombiano. Empezó de cero en Dabeiba, una zona donde residen muchos desplazados que dejaron sus hogares para vivir en zonas más seguras. En Colombia es una tradición que las niñas celebren con una fiesta el cumplir 15 años. Ahora, Olga organiza estos eventos y confecciona los trajes. Nunca pensó que en su taller iban a convivir en paz víctimas del conflicto colombiano y guerrilleros, celebrando en esas fiestas el cumpleaños de sus hijas.

Otra emprendedora es Ambar que, con 17 años, tenía un pequeño restaurante de platos criollos típicos dominicanos. Tuvo que dejarlo porque no podía compatibilizarlo con las prácticas de Contabilidad que hacía en una empresa de transportes cuando terminó su carrera.

En 2016 decidió dar un giro a su vida y dedicarse a lo que realmente le gustaba: hacer postres y decoraciones para eventos. La pandemia le demostró que su negocio funcionaba sin necesidad de tener una tienda física. Además, imparte cursos de cocina online y explica recetas por Instagram Live. Actualmente, tiene casi 3.000 seguidores en Instagram. "Emprender no es para todo el mundo, los sueños no se cumplen como dicen, hay que trabajarlos", afirma Ambar, que cuenta con el apoyo de Banco Adopem, la entidad dominicana de la FMBBVA.

"HACER ALGO QUE TE MOTIVA" Y APOSTAR POR CARRERAS STEM

Numerosos estudios hacen alusión a los frenos autoimpuestos por las propias mujeres, el denominado 'techo de cemento'. De ello habla Maribel Solanas González, Chief Data Officer de MAPFRE, al ser preguntada por el principal obstáculo a superar para alcanzar sus metas: reforzar la autoconfianza. "Demostrarme paso a paso que, con mucho esfuerzo y con mis valores de siempre, se podía crecer profesionalmente", asevera.

A las futuras generaciones, les pide poner el foco en hacer "lo que les gusta y les apasione ya que considera "que no hay nada mejor que trabajar en algo que motiva y te hace feliz". "Si es así, les recomendaría que no se pongan límites porque realmente el mundo que nos rodea está lleno de oportunidades para aplicar técnicas matemáticas. Es decir, que no piensen tanto en la especialidad, sino más en cómo aplicarla, hay retos apasionantes y mucho campo de desarrollo futuro. También que escuchen mucho, que se lancen a aportar ideas, que compartan con el entorno, que exploren oportunidades", menciona.

Blanca Sorigué es la primera directora general mujer del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, cargo al que accedió en enero de 2018 después de haber alcanzado la dirección del Departamento de Expansión Internacional de la institución en 2017. Sobre los obstáculos, cree que "lamentablemente se trata de un tema cultural", al que deben "hacer frente todas las mujeres (y también los hombres)".

"Debemos formarnos, prepararnos para afrontar aquellos retos que nos apasionen, y tener la suficiente autoestima para hacer realidad nuestras metas, sin techos de cristal", argumenta, al tiempo que defiende que no se puede "permitir que siga existiendo un sesgo de género en ámbitos como la logística, la industria o la ciencia".

"Aunque aún seamos minoría, sobre todo en puestos directivos y de mayor responsabilidad, hay que empezar desde abajo para poder llegar a la cima. Por eso siempre animo a las niñas y jóvenes a que apuesten por el sector tecnológico: porque necesitamos su talento, su capacidad de trabajo y su visión de la realidad", señala Teresa Acha-Orbea, General Manager en SPC, una tecnológica española especializada en comunicaciones y productos de electrónica de consumo.

"Que sea difícil y que haya todavía muchas desigualdades y situaciones de desventaja no puede desmotivarnos. Os aseguro que se puede, porque yo lo he conseguido --sentencia-- . Cuando ves que la tecnología cambia la vida de la gente a mejor y que tú formas parte de ese cambio, es cuando comprendes que todo el esfuerzo ha merecido la pena y que lo sigue mereciendo cada día que pasa. Es el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos, las que los tenemos, y al mundo en general", reitera.