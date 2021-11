¿Cuales son las mayores preocupaciones de los niños sordos?

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las situaciones de violencia, el rechazo por tener una discapacidad, la falta de seguridad o el carecer de privacidad, son las principales preocupaciones de los menores con sordera.

Así lo ha destacado la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), quien ha recogido en un informe las las reflexiones y reivindicaciones de estos menores, con el objetivo de visibilizarlas y buscar soluciones, aprovechando la celebración, este sábado, del Día Universal de los derechos del Niño.

En este trabajo, que Fiapas espera que sirva como guía para conocer mejor la situación de estos niños, también se incluyen demandas que los propios menores realizan, como "su derecho a ser respetados, a expresarse libremente o a jugar y divertirse como los demás".

"No queremos sentirnos diferentes o rechazados por nuestra discapacidad; no tener privacidad; estar expuestos a que cualquier persona conozca datos o imágenes que no queremos compartir; ver situaciones de acoso o violencia hacia otros niños; y no poder acceder a la información por no poder contar con los recursos de apoyo necesarios", advierten los menores con discapacidad auditiva.

En este sentido, recuerdan que tienen "derecho" a "tener privacidad en entornos viertuales"; a "no ser excluidos"; y a "contar con los productos de apoyo que necesiten", como subtitulado, buclemagnético, sistemas de FM o intérprete para los usuarios

de la lengua de signos.

Desde Fiapas destacan que, dentro de la Estrategia de Participación de la Infancia de Fiapas, también se ha realizado un

webinario sobre estas cuestiones donde han podido compartir intereses y experiencias de la mano de especialistas en estas materias de entidades tan significativas como Fundación ANAR.