'El cuento de mi 21': cómo explicar la adopción monoparental y el síndrome de Down

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Esther Ortega es la madre de Ángel, un niño que acaba de cumplir cuatro años y forma parte de una familia monoparental. Ángel fue adoptado y tiene síndrome de Down, y para contestar todas las preguntas que se va a empezar a hacer, Esther le ha escrito un libro: 'El cuento de mi 21'.

"He tenido la suerte de que es un niño completamente sano", ha explicado Ortega en declaraciones a Europa Press Televisión, "tiene síndrome de Down, pero yo no me entero: yo en el día a día no soy consciente de que mi hijo tenga síndrome de Down".

La madre de Ángel ha señalado que, en realidad, lo que supone un reto en el día a día es ser una familia monoparental, "poder cuadrar la atención de Ángel con el trabajo, con la casa y con el día a día".

Esther siempre sintió la pulsión de ser madre pero al no encontrar la pareja adecuada para llevar a cabo un proyecto familiar se decidió por la adopción.

Sin embargo, la situación de adopción en una familia monoparental limitó sus opciones y la búsqueda le llevó a interesarse por la adopción de niños con necesidades especiales y es así como llegó Ángel. "Al final, la lista de adopción nacional sin necesidades especiales es muy larga, pero en la de necesidades especiales no hay lista".

En un principio Esther escribió el cuento para explicar a Ángel las preguntas que su singular situación le podían generar, y su tío, Miguel Ortega, fue el encargado de las ilustraciones. Sin embargo, amigos y familia le animaron a publicarlo porque se trataba de una historia "poco frecuente y que podía llegar a tocar el corazón".

"Aquí en España hay posibilidad de adoptar niños con necesidades especiales" ha indicado Ortega, urgiendo a posibles padres que estén esperando adoptar que se planteen adoptar niños con necesidades especiales porque cuanto más pasa el tiempo y más crecen disminuyen sus posibilidades de encontrar una familia.

Ángel, el protagonista de la historia, que acaba de cumplir cuatro años, recibió el libro por su cumpleaños, el 11 de abril. "Cuando lo abrió y vio la portada fue curioso porque se reconoció", ha compartido Esther, explicando que Ángel también la reconoció a ella cuando la vio retratada en el libro.

"Flipante, porque él se reconoció y nos reconoció a todos" ha recordado la mamá de Ángel. 'El cuento de mi 21' está disponible en formato papel y en formato e-book.