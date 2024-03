Defensor del Pueblo pide "combatir las desigualdades existentes" que sufren las mujeres y honra "a las invisibles"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido "combatir las desigualdades existentes" que sufren las mujeres en el acto institucional celebrado con motivo del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo en la sede de la institución, un evento en el que también se ha querido rendir homenaje "a las invisibles".

Como ha asegurado Gabilondo, en la actualidad sigue existiendo "vulnerabilidad en muchos ámbitos y sectores y víctimas". "Sigue habiendo necesidad, desigualdad laboral de remuneración y de oportunidades", ha lamentado, al tiempo que ha asegurado que la institución que dirige está comprometida a seguir incidiendo "en el camino de los derechos de las mujeres, frente a no pocos despropósitos, para combatir las desigualdades existentes".

Gabilondo se ha referido a los "obstáculos para lograr en iguales condiciones la promoción personal para desempeñar ciertas ocupaciones, para una adecuada consideración de los cuidados" y a los "problemas para vivir la plena libertad en las elecciones y decisiones singulares del cuerpo y del espíritu".

Además, ha manifestado que la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo es el extremo de "la máxima desigualdad", una violencia que, ha enfatizado, pretende "silenciar definitivamente su voz, acallar su palabra de mujer".

Durante el evento --en el que también han participado la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, la adjunta segunda, Patricia Bárcena, y la comisaria principal, jefa de la Comisaría Especial del Congreso de los Diputados, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas, Concepción Ramos-- se ha homenajeado además a las mujeres que han contribuido, con su ejemplo, palabra u obra, a reivindicar una sociedad más justa e igualitaria.

De este modo, bajo el lema 'Mujeres inspiradoras a lo largo de la historia', 24 mujeres de la institución Defensor del Pueblo han dado voz otras tantas mujeres, ya fallecidas, que han destacado en la lucha y la defensa de los derechos de las mujeres. "Lo dicho por estas mujeres en otro tiempo es ahora vigente para el nuestro" y sus palabras "están vivas y son válidas hoy", ha asegurado Gabilondo.

En su intervención, Teresa Jiménez-Becerril ha destacado que el objetivo del mismo ha sido "ensalzar a mujeres valientes que brillaron en su época por su independencia y coraje", que "lucharon contra viento y marea para defender nuestros derechos y cuyo legado de valentía y libertad sigue hoy vigente".

También ha tenido palabras de recuerdo para "todas las mujeres invisibles que, con su palabra y sus obras, mueven el mundo, llevando por delante trabajo y familia, con ánimo y con generosidad". "Hemos querido rendir homenaje a todas las mujeres, a las de ayer, a las de hoy y a las de mañana", ha concluido.

Por su parte, Patricia Bárcena ha subrayado que siempre ha habido "mujeres capaces de servir de ejemplo y de iluminar los caminos", si bien ha señalado que "su peripecia nos ha llegado, a veces, como mera referencia; a veces, como hito que anticipó un cambio y, en algunas pocas ocasiones, como un hecho transformador en sí mismo".

Por ello, ha querido celebrar a "las muchas mujeres que nos han inspirado con sus vidas, sus logros y su ejemplo", a la vez que ha instado a recordar también a "muchas más mujeres que no pudieron brillar a la altura que les correspondía, simplemente por ser mujeres, pero que no por ello dejaron de dar la batalla y no se resignaron".

Posteriormente, se han leído citas de destacadas abogadas, escritoras, pensadoras, científicas, activistas y artistas como Concepción Arenal, Clara Campoamor, Las Sin Sombrero, Ruth Joan Bader-Ginzburg, Emilia Pardo Bazán, María Moliner, Tony Morrison, Simone de Beauvoir, Marie Curie, Margarita Salas, Rosalind Franklin, Rosa Parks, o Frida Kahlo.