Las denuncias por violencia de género suben un 9,8% en el segundo trimestre de 2026 hasta las 55.712, según el CGPJ

Archivo - La nueva directora del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del CGPJ, Esther Rojo, durante una entrevista a Europa Press, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer registraron durante el segundo trimestre de este año 55.712 denuncias y atendieron a un total de 50.106 mujeres, cifras que reflejan un aumento del 9,81% y del 7,64% respectivamente, en relación con el mismo periodo de 2025.

Así se desprende del 'Informe trimestral sobre violencia de género', elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Un trimestre más, dos de cada tres víctimas (el 62,09%) tienen nacionalidad española, mientras que el 37,91% restante proceden de otros países. El número de víctimas menores, hijos bajo la tutela, guarda o custodia de la mujer víctima fue de 113 (únicamente se contabilizan aquellos menores que aparecen identificados como víctima en la denuncia), un 7,6% más que el registrado en el mismo trimestre de 2025, durante el que se contabilizaron 105 menores.

De la misma manera, los porcentajes de denuncias presentadas en función de quién fue el denunciante volvieron a mostrar que la mayor parte de las denuncias (41.798, el 75% del total) fueron presentadas por la propia víctima bien ante el órgano judicial bien en comisaría.

En cambio, las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (849) disminuyeron con respecto al segundo trimestre de 2025 al pasar del 1,91% del total al 1,52%. Entre marzo y junio de 2026 las derivadas directamente de atestados policiales (8.037) representaron el 14,43% del total; las originadas por parte de lesiones recibido en el juzgado fueron 3.563 (6,40%) y las presentadas por servicios de asistencia y terceros en general sumaron 1.465 y representaron el 2,63% del total.

Igualmente, el informe revela que la tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres aumentó 0,8 décimas en relación con la del segundo trimestre de 2025 al situarse la media nacional en 20 frente a la media de 19,2 de hace un año.

Así, por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 29,4 víctimas cada 10.000 mujeres; Comunidad Valenciana, con 23,9; Madrid, con 23,8; Canarias, con 23,7; Navarra, con 23,6; Andalucía, con 22,6; Murcia, con 20,5 y Asturias, con 20,1, Y por debajo de esa tasa se situaron Castilla-La Mancha, con 18,2; Aragón, con 16,7; País Vasco, con 16,5; Cataluña, con 16; Extremadura, con 15,6; Cantabria, con 14,7; Galicia, con 13,8; Castilla y León, con 12,2 y La Rioja, con 11,2.

EL 11,44% DE LAS VÍCTIMAS RENUNCIARON A DECLARAR

Por otro lado, el número de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar fue de 5.732, lo que supone que tomaron esta decisión 11,44 de cada cien víctimas de violencia de género, un 3,30% más que en el mismo trimestre de 2025. De ellas, 3.173 eran españolas y 2.559 tenían otras nacionalidades.

Los datos relativos a las órdenes de protección mostraron una leve diferencia con los del segundo trimestre de 2025. Entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 12.143 órdenes de protección, un 4% menos que hace un año. De ellas, 10.380 fueron incoadas por las secciones de violencia sobre la mujer y 1.763, por las secciones en funciones de guardia.

Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 8.389, un 2% menos que hace un año, lo que significa que se concedieron siete de cada diez (el 69%). Las secciones de violencia sobre la mujer adoptaron 7.041, el 67,8% de las solicitudes que recibieron, mientras que las secciones de guardia acordaron 1.348, el 76% de las solicitudes que registraron.

En el 43,9% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al órgano judicial. Seis de cada diez mujeres (6.283, el 60,5%) que pidieron protección eran españolas y 4.097 procedían de otros países. De ellas, 49 (el 0,5%), contando españolas y extranjeras, eran menores de edad. El dato de menores víctimas que solicitaron una orden de protección al órgano judicial fue sensiblemente inferior al registrado en el segundo trimestre del pasado año, periodo en el que fueron 80 mujeres menores víctimas.

14.902 MEDIDAS JUDICIALES PENALES DE PROTECCIÓN

En cuanto a las medidas judiciales, los órganos judiciales acordaron un total de 14.902 medidas judiciales penales de protección de las víctimas. En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (6.072) y las de prohibición de comunicación (5.743), que representaron el 66,78% y el 63,02% sobre el total de órdenes de protección y de medidas cautelares penales adoptadas, respectivamente.

Asimismo, dictaron 4.419 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.283) y la suspensión del régimen de visitas (911). Entre marzo y junio también se acordaron 807 medidas civiles de atribución de la vivienda; 739 suspensiones de la guarda y custodia; 213 medidas de suspensión de la patria potestad y 19 específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio.

El número de sentencias dictadas fue de 16.553, de las que 13.676 (el 82,62%) fueron condenatorias y 2.877 (el 17,38%), absolutorias. El mayor porcentaje de condenas se produjo en las secciones de violencia sobre la mujer de los Tribunales de Instancia, con el 93,78%. Las audiencias provinciales impusieron condenas en el 77,04% de los casos y las secciones de lo Penal, en el 71,81%.

Las secciones de violencia sobre la mujer celebraron entre abril y junio de este año un total de 1.674 juicios sobre delitos leves. De ellos, 817 (el 49%) fueron de enjuiciamiento inmediato. Del total de delitos leves enjuiciados, un 29% fueron injurias y un 46%, vejaciones injustas.

Por su parte, entre abril y junio de este año las secciones de menores de los Tribunales de Instancia enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a 125 menores de edad (hace un año fueron juzgados por estos órganos 127 menores de edad). Se impusieron medidas en 114 casos, de los que 93 eran relativos a menores españoles. En los otros 11 procedimientos no se impusieron medidas.

VIOLENCIA SEXUAL

En materia de violencia sexual (fuera del ámbito de la pareja o expareja), las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia recibieron durante el segundo trimestre de 2026 un total de 3.962 denuncias y registraron 3.967 mujeres víctimas. De ellas, 2.390 eran españolas y 1.577 tenían otras nacionalidades.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Esther Rojo, ha expresado su "preocupación" ante los datos estadísticos del trimestre analizado, ya que detrás de las cifras "hay una realidad innegable: la violencia de género sigue afectando a decenas de miles de mujeres en España y, lejos de reducirse, cada año observamos un aumento de los casos".

Para Rojo, se trata de "una realidad tozuda que obliga a todas las administraciones, estatales, autonómicas, provinciales y locales, y a todas las formaciones políticas a seguir afrontando este fenómeno criminal".

"No solo se deben mantener y aprovechar todos los servicios y herramientas de las que nos hemos ido dotando en las últimas décadas, sino que es necesario dedicar más recursos humanos y materiales a una materia que, pese a los enormes avances logrados, sigue siendo una asignatura pendiente", ha asegurado.

También ha animado a las víctimas a que "den el paso y denuncien" y que pidan ayuda. "Solo así podrán iniciar el camino hacia la vida que merecen vivir, aunque sea un camino duro y difícil de recorrer", ha advertido, al mismo tiempo que ha pedido al entorno estar "alerta".