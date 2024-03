Down España denuncia la falta de empleo para este colectivo por prejuicios y desconocimiento: "Queremos trabajar"

Campaña #Extracapacitados de Down España. - DOWN ESPAÑA

Down España ha organizado un coloquio en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra este 21 de marzo, en el que ha denunciado la falta de oportunidades laborales para este colectivo debido a los prejuicios sociales y el desconocimiento. "Queremos trabajar", han reclamado.

Como ha explicado el experto y asesor de Empleo de Down España, Pedro Martínez, hay cuatro factores que limitan su empleabilidad: la falta de "oferta formativa adaptada"; un espacio vital para desarrollar una carrera profesional "más corto que el del resto de la población"; la falta de oportunidades laborales "debido al desconocimiento" y, asimismo, los prejuicios que "aún mantiene la sociedad" respecto a su capacidad para desarrollar una actividad laboral.

Después de la proyección del vídeo de la campaña #ExtraCapacitados, que lleva a cabo este año Down España, Martínez ha recordado que la situación laboral de las personas síndrome de Down en el país es "realmente complicada", ya que "cerca del 95% de las personas con síndrome de Down no tienen trabajo. "Es una tasa de desempleo demasiado alta que tenemos la obligación de rebajar", ha apostillado.

En ese contexto, ha detallado que son "varios" los agentes de cambio que deben intervenir para llevar a cabo la "necesaria reforma estructural del panorama laboral", entre los que ha enumerado a las familias, los empresarios, las asociaciones de personas con discapacidad o las administraciones públicas.

En el evento también han participado dos personas con síndrome de Down: uno de los protagonistas del spot #ExtraCapacitados, Santi, y la 'Reportera Cañera' de Down España, Cristina. Ambos han compartido con lo asistentes su experiencia trabajando y su interés en demostrar que "las personas con síndrome de Down pueden hacer lo que se propongan".

"A mí me encanta trabajar porque me siento realmente útil. También por eso las personas con síndrome de Down queremos trabajar", ha afirmado Cristina, que trabaja desde hace 20 años como recepcionista en Down España.

Por su parte, Santi, empleado en Toledo, también ha afirmado que le "encanta trabajar" y ha explicado lo importante que ha sido para su inclusión laboral el trabajo de su asociación, Down Toledo. "Ellos me avisaron de la entrevista y me ayudaron en todo, y ahí siguen", ha destacado.

En ese contexto, Martínez ha recordado a los asistentes que las asociaciones son "el eje donde pivotan los tres factores clave": empresario, familia y persona con síndrome de Down. A partir de ahí, bajo la metodología del Empleo con Apoyo, Down España intenta que la persona con discapacidad, una vez que se haya formado, pueda acceder a un empleo.

Después, la organización acompaña en todo el proceso a la persona con síndrome de Down y a la empresa hasta que queda en una "mera supervisión". "La empresa va a tener la tranquilidad de que, ante cualquier circunstancia, va a poder contar con la entidad", ha afirmado.

Por otro lado, junto a Santi y Cris, ha comentado la "gran importancia" del papel de la familia en la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down. "Sin el apoyo familiar sería casi imposible que una persona con síndrome de Down pudiera acceder a un puesto de trabajo. Las familias eliminan miedos, proporcionan apoyo y confianza", ha apostillado Martínez.

Asimismo, ha destacado la importancia del "derecho al trabajo en igualdad de condiciones, en un entorno de trabajo abierto, inclusivo y accesible" que defiende la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad. "Una persona con síndrome de Down formada y con ganas de trabajar puede aportar a su empresa un valor añadido impresionante", ha concluido.