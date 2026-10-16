La EAPN reclama empleo "digno", acceso a la vivienda, una prestación por crianza y un Pacto de Estado contra la pobreza - EAPN

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha reclamado empleo "digno", acceso a la vivienda, una prestación "urgente" por crianza y un Pacto de Estado contra la Pobreza.

Así lo ha puesto de manifiesto en el acto con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora este sábado 17 de octubre. El encuentro, organizado por la EAPN, ha tenido lugar en la sede de la Fundación ONCE, en Madrid.

El presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, Carlos Susías, ha exigido garantizar un empleo "digno", el acceso a la vivienda y un sistema de garantía de rentas "suficiente". "Y es especialmente urgente establecer una prestación por crianza que permita combatir la pobreza infantil y la feminización de la pobreza. Tenemos que dejar de conformarnos con paliar las consecuencias de la pobreza y empezar a actuar decididamente para erradicarla", ha reclamado.

La jornada ha contado con la participación del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que, según ha informado la EAPN, ha reivindicado el papel de las políticas públicas en la reducción de la pobreza y ha afirmado que las "políticas sociales funcionan, pero son insuficientes".

"Hemos comprobado que subir el salario mínimo, reforzar los derechos laborales, aumentar las pensiones y desarrollar una red de protección social funciona. Pero precisamente por eso, hay que hacer muchísimo más", ha añadido.

También se ha referido además al mercado de la vivienda y a los servicios públicos como dos mecanismos que "agravan la desigualdad" y que "están redistribuyendo la riqueza desde abajo hacia arriba".

Por su parte, la secretaria general de Fundación ONCE, Virginia Carcedo, ha destacado cómo el riesgo de pobreza y exclusión social afecta especialmente a las personas con discapacidad. "Nos afecta doblemente, no solo por la falta de recursos económicos, sino por las barreras en el acceso al empleo", ha asegurado, al mismo tiempo que ha expuesto que "combatir la pobreza es garantizar los derechos efectivos de toda la sociedad".

El eje central del evento ha sido una mesa de debate en torno a las prioridades y compromisos políticos necesarios para avanzar en la erradicación de la pobreza. En ella, ha participado la abogada del equipo de incidencia de Cáritas, María Segurado; el presidente de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Nacho Esteve; y la secretaria de la Comisión Permanente de EAPN España y presidenta de EAPN Madrid, Elena Gil Bartolomé.

La EAPN ha apuntado que han hecho un llamamiento a las distintas fuerzas políticas para transformar el amplio consenso social en torno a la lucha contra la pobreza en compromisos "concretos, ambiciosos y sostenidos" en el tiempo mediante un Pacto de Estado contra la Pobreza.

Las organizaciones participantes han coincidido en señalar "la necesidad de reforzar las políticas públicas de lucha contra la pobreza, con una inversión social sostenida y medidas que trasciendan los ciclos electorales".

PARQUE PERMANENTE DE VIVIENDA PÚBLICA

En materia de vivienda, han reclamado "medidas urgentes que den respuesta a las necesidades actuales, sin esperar a los plazos de construcción de nuevas viviendas" y han señalado "como una prioridad" la creación de un parque permanente de vivienda pública, social y asequible.

Igualmente, han destacado la importancia de combatir la transmisión intergeneracional de la pobreza, comenzando por garantizar los derechos y las oportunidades de la infancia, y de incorporar a las personas con experiencia en pobreza en el diseño de las políticas que afectan directamente a sus vidas.

Finalmente, desde una perspectiva internacional, han reivindicado el cumplimiento del compromiso de destinar el 0,7% de la renta nacional bruta a cooperación al desarrollo, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional y del sistema multilateral. Las organizaciones han subrayado, además, la necesidad de abordar la pobreza desde una perspectiva global, reforzar las alianzas y avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030.