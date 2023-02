Echenique, sobre la reforma del 'solo sí es sí': "El PSOE no se quiere sentar a hablar y no entendemos por qué"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado este martes que el PSOE no ha respondido a la propuesta de reunión que pidió Igualdad hace semanas. "No se quieren sentar a hablar y nosotros no entendemos por qué", ha reconocido.

En rueda de prensa en la Cámara baja, Echenique ha explicado que el objetivo de los 'morados' es lograr un acuerdo para no dar en el Congreso "un espectáculo poco edificante de cara a las mujeres víctimas de agresiones sexuales".

El diputado ha explicado que es este espectáculo lo que están intentando evitar "insistiendo al socio mayoritario que se siente a negociar". Algo que, a su juicio, "es lo mínimo cuando hay una diferencia".

Echenique ha recordado que, desde Unidas Podemos, se busca "proteger el consentimiento". Para el portavoz parlamentario sería "trágico" volver al Código Penal anterior "de la violencia y la intimidación" y al "calvario probatorio de las mujeres. "Ese es el núcleo de la diferencia política, pero estamos dispuestos a un acuerdo", ha indicado, antes de insistir en que "el PSOE no se quiere sentar".