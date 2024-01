España será en mayo la sede de la cumbre mundial de mujeres líderes, que reunirá a más de 1.000 profesionales

'Global Summit Of Women 2024'

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

España será en mayo la sede de la cumbre mundial de mujeres líderes y reunirá a más de 1.000 profesionales de empresas y gobiernos de más de 60 economías "para crear conexiones internacionales, intercambiar las mejores prácticas profesionales, presentaciones inspiradoras, centrándose en soluciones creativas para impulsar el progreso económico de las mujeres en todo el mundo".

Bajo el lema 'Women: Energizing Economies of the Future', el programa de la Cumbre 'Global Summit of Women 2024' destacará las vías de participación de las mujeres en un "nuevo y cambiado mercado global en el que el comercio electrónico se ha disparado y la tecnología domina todos los aspectos de la economía".

En este sentido, han señalado que los informes del Banco Mundial muestran que las mujeres "han contribuido a elevar los PIB nacionales, en España y en todo el mundo durante las últimas décadas", y que serán "protagonistas fundamentales" en la recuperación económica post-COVID como "trabajadoras, pequeñas empresarias, consumidoras e inversoras".

Además, según han informado en la presentación del evento, se espera la participación de líderes de gobiernos, CEOs de grandes compañías, emprendedoras, así como de altos directivos de corporaciones multinacionales. Asimismo, han apuntado que acudirán delegaciones de mujeres al frente de los sectores empresariales de países como Sudáfrica, Vietnam, Francia, México, Alemania y Kazakhstan.

"El Comité Anfitrión de España ha llevado a cabo un trabajo magnífico para crear expectación por venir a la Cumbre de Madrid y vivir la experiencia de esta España a la vez moderna e histórico/artística", ha asegurado la fundadora y presidenta de Global Summit of Women, Irene Natividad para añadir que las delegaciones también podrán asistir a "una conferencia dinámica, llena de hechos y atractiva sobre lo que se puede hacer para mover la aguja de la equidad económica para las mujeres en la nueva economía post-COVID".

Por su parte, la presidenta del Comité Anfitrión, Margarita de Cos, ha indicado que cuentan con el patrocinio de la Reina Letizia y con el apoyo de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

'Global Summit of Women 2024' se celebrará en el Hotel Riu Plaza España, de Madrid, del 9 al 11 de mayo.