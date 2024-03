Extracapacitados, la campaña con la que las personas con síndrome de Down piden una oportunidad para trabajar

Campaña #Extracapacitados de Down España.

Down España ha lanzado su nueva campaña #Extracapacitados con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down que se celebra el próximo jueves 21 de marzo. El objetivo es reivindicar más oportunidades de empleo para las personas con síndrome de Down.

Según un informe de European Down Syndrome Association (EDSA), el 95% de las personas con síndrome de Down no consigue trabajo. Por ello, a través de esta campaña que tiene al humor y la ironía como protagonistas, se pretende transmitir el mensaje de que las personas con síndrome de Down están "extracapacitadas" para aprovechar las oportunidades laborales que se les presentan.

En el spot, se presenta el trabajo de la 'Extraconsultoría', una consultora ficticia en la que trabajan personas con síndrome de Down asesorando a personas que no encuentran trabajo. Como explica Rosa, la CEO de esta peculiar empresa, las personas con síndrome de Down son expertas en el rechazo laboral, por lo que son los mejores consultores para este asunto.

En el vídeo, Rosa realiza un recorrido por sus oficinas en las que el espectador puede ver diferentes escenas sobre el trabajo en esta peculiar consultoría: la celebración de una persona que cumple cinco años buscando trabajo, la portada de una importante revista económica con una mujer que lleva más de 15 años en prácticas, las excusas que ponen algunos empresarios para no contratar a personas con síndrome de Down.

En tono de humor, los protagonistas del spot reivindican un cambio del panorama laboral al que intentan acceder las personas con síndrome de Down, algo que desde Down España consideramos posible con el compromiso de la sociedad, los empresarios y las familias de las personas con síndrome de Down.

Por otro lado, para apoyar la campaña, el jueves 21 de marzo se celebrará un coloquio con algunos protagonistas de #Extracapacitados y con el asesor de empleo de la organización, Pedro Martínez, en el que se charlará sobre la situación actual de la inclusión de personas con síndrome de Down en el empleo, y los protagonistas reivindicarán los cambios necesarios para que su acceso al mercado laboral esté garantizado.

La organización pondrá en marcha la iniciativa en redes sociales bajo el hashtag #Extracapacitados. Por un lado, se ha elaborado una pegatina en forma de acreditación y se pide que todo el mundo la imprima y se sume a la campaña con un selfie con ella y haciendo el gesto: OK.

Otra manera de unirse, dirigida a quienes conocen a una persona con síndrome de Down, es compartiendo un vídeo junto a esa persona explicando por qué está 'extracapacitada' para trabajar (actualmente o en el futuro). En ambas opciones, hay que utilizar el hashtag #Extracapacitados y etiquetar a DOWN ESPAÑA. Las pegatinas estarán próximamente disponibles en la web junto a una infografía que explicará estas instrucciones para unirse a la campaña.