Feministas dicen que la "cuestión central" sobre Igualdad es si se mantendrán competencias, presupuestos y objetivos

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación organizada por el Foro de Madrid Contra la Violencia a las Mujeres con motivo del 25N, en una foto de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Feministas de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han afirmado que la "cuestión central" sobre el Ministerio de Igualdad es si se mantendrán competencias, presupuestos y objetivos si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se convierte en presidente del Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre.

"La cuestión central no es cómo se llame el ministerio, sino si mantiene las competencias, los presupuestos y los objetivos", ha asegurado la organización de mujeres en declaraciones a Europa Press.

Así lo ha expresado la Alianza al ser preguntada por las declaraciones de este viernes de Feijóo en una entrevista en la Cadena Ser, donde el 'popular' ha avanzado sus planes de eliminar el Ministerio de Igualdad como cartera independiente para integrarlo dentro de otra área.

"No, no lo elimino, el ministro o ministra que lleve Igualdad que se encargue de otras cosas, no solamente de Igualdad", ha asegurado Feijóo, al mismo tiempo que ha precisado, en alusión a Ana Redondo, que "la ministra de Igualdad no puede trabajar de 8 a 3 e irse a Valladolid en AVE a pasar la tarde".

En este sentido, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha recordado que en 2018 el PSOE integró Igualdad en el Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes, liderado en ese momento por Carmen Calvo.

ABORTO

Por otro lado, Feijóo también se ha referido al aborto y ha asegurado que si una chica de 16 años quiere abortar sus padres deben tener "conocimiento" de esa decisión y se ha comprometido a abrir este debate si gana las elecciones generales del 29 de noviembre y llega al Palacio de la Moncloa.

"¿Usted cree que una niña de 16 años necesita la autorización de sus padres para hacer un tatuaje y no la necesita para abortar? ¿Usted cree que una niña de 16 años no puede conducir un vehículo en mi país y sin embargo puede abortar?", ha enfatizado.

En cuanto a esta cuestión, la organización de mujeres ha señalado que "lo importante" es "garantizar que la decisión de abortar está en manos de las mujeres y de las jóvenes".

"Respecto a las declaraciones del señor Feijóo sobre la interrupción voluntaria del embarazo, nuestro comentario es que no se preocupe, porque el 90% de las chicas menores que van a abortar lo hacen acompañadas de su madre, de sus progenitores o de sus tutores. El problema está en aquellos casos en que hacer conocedores de la decisión de abortar a algunos progenitores suponga un peligro, un riesgo para las menores", ha explicado.