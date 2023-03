Fundación ONCE presenta el Foro Inserta Empleo Público para la inclusión laboral de las personas con discapacidad

Presentación del Foro Inserta Empleo - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE ha presentado este viernes en el Congreso el Foro Inserta Empleo Público que tiene como objetivo, según ha informado la entidad, apoyar a las administraciones públicas en la inclusión laboral de personas con discapacidad y el fomento de la gestión estratégica del talento diverso.

Esta iniciativa, cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE), ha sido presentada durante la jornada 'Empleo Público y Discapacidad en el Contexto de la #SOSTENIBILIDAD, la #AGENDA2030 y la Transformación #DIGITAL' e inaugurada por la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno.

Durante el acto, Batet ha señalado que el Consejo de Ministros acaba de aprobar la Ley de la Función Pública que eleva del 7% al 10% la reserva de empleo público para personas con discapacidad, cuestión que, en su opinión, ayudará a "avanzar en la igualdad y en la consecución de una Administración Pública diversa". Esto es, tal y como ha indicado, "una exigencia que conlleva la igualdad y la no discriminación, pero también la democracia".

La presidenta del Congreso ha reconocido que existe un margen de mejora porque en la última convocatoria de plazas de la Administración Pública tan solo se cubrieron el 54% de las reservadas para personas con discapacidad, cifra que, en el caso de las personas sin discapacidad, fue del 15 por ciento.

UN ELEMENTO ESTIMULADOR

El presidente del CERMI, por su parte, aseguró que, aunque el empleo público por sí solo no va a resolver el déficit al que se enfrentan las personas con discapacidad, "sí puede convertirse en un elemento estimulador para su empleabilidad". En este sentido, añadió que "no basta solo con tener unas buenas leyes", porque, según ha indicado, "aunque es cierto que se ha avanzado mucho, no se ejecutan por sí mismas". "Hay que hacerlas cumplir para que las personas que quieran ser empleados públicos puedan conseguirlo", ha apuntado.

Mientras, el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, apostó por la necesidad de trabajar tanto desde el sector privado como desde el público para cambiar una situación en la que tan solo una de cada cuatro personas con discapacidad que pueden trabajar, lo hacen.

Según ha señalado, el Grupo Social ONCE demuestra con un 63% de sus trabajadores con discapacidad que es posible crear y mantener empleo para el colectivo y mostró su voluntad para ayudar a que el país mejore y avance en el cumplimiento de las leyes "que han hecho que España sea un ejemplo para muchos países".

UN FORO GENERADOR DE REDES DE DIÁLOGO

Tal y como ha informado Fundación ONCE, el Foro Inserta Empleo Público es un generador de redes de diálogo y reflexión que permite la puesta en marcha de iniciativas y prácticas que impulsen el empleo público, el desarrollo de un Observatorio de la inclusión de empleados públicos con discapacidad y de la Accesibilidad Universal, así como la digitalización de la Administración Pública en términos de accesibilidad.

Además, destaca que su fin es la difusión de buenas prácticas de empresas públicas y administraciones del ámbito público con relación a la incorporación de personas con discapacidad y el fomento de la visibilidad de personas con discapacidad en puestos directivos y representativos en la administración pública central, autonómica y municipal.

EL PP PIDE ADAPTAR LAS PRUEBAS DE ACCESO

En la presentación también han participado representantes de grupos parlamentarios. Por parte del PP, la vicesecretaria de Estudios del partido, Carmen Navarro, ha reclamado la adaptación de las pruebas de acceso a la función pública a las personas con discapacidad.

Navarro ha pedido centrar los esfuerzos en repensar el modelo de acceso a la función que considera "un tanto obsoleto", al tiempo que ha reclamado "más información pública, publicidad y apoyos para que las ofertas lleguen a las personas con discapacidad". "Cada persona con discapacidad encierra un mundo de circunstancias personales a su alrededor", ha señalado.

Además, ha reclamado que las Administraciones Públicas creen un empleo que sirva de espejo a las empresas privadas, que son las que crean puestos de trabajo. "Deben servir de laboratorio, ser un 'hub' de innovación de hacia dónde se encamina el empleo de las personas con discapacidad", ha explicado.

La 'popular' ha destacado la importancia del empleo público para las personas con discapacidad y ha defendido el acceso del funcionariado en condiciones de igualdad, como marca la Constitución. "Sólo el 10% de las personas que firman un examen para una oposición aprueba y no es que esos aspirantes no quieran o no estén preparados, sino que habría que adaptar las pruebas con comisiones de estudio específicas para ello", ha declarado.

Finalmente, se ha mostrado partidaria de incentivar el apoyo a la preparación, "subvencionar y poner los apoyos económicos y formativos que sean necesarios para acceder al empleo público"