El Gobierno transfiere a las CCAA 739 millones de euros adicionales para dependencia entre julio y septiembre

Archivo - Un hombre mayor pasea apoyándose en un bastón. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos autonómicos recibieron del Gobierno central un total de 739 millones de euros adicionales para la dependencia entre julio y septiembre de 2026, según la nueva entrega del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), publicado este lunes por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

"Bendito problema para las CCAA, contar en tres meses con 739 millones de euros adicionales para atender el principal desafío político social en este país: la transformación del sistema de cuidados", ha expresado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, este lunes, durante la presentación de los datos del panel, en la sede del IMSERSO, en Madrid.

Se trata de la primera entrega del Panel del SAAD desde que entró en vigor la nueva financiación para la dependencia aprobada por el Gobierno y que supuso un incremento de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.

Desde julio, se ha duplicado la aportación mensual del Gobierno a los ejecutivos autonómicos para financiar el nivel mínimo de la dependencia, pasando de los 257,5 millones de euros que se repartieron en junio a los 516,2 millones transferidos en septiembre.

Según el Ministerio, los importes comenzaron a transferirse a las comunidades autónomas desde el 1 de julio y estas ya han recibido los créditos correspondientes a julio y agosto, mientras que el importe correspondiente al mes de septiembre lo recibirán a mes vencido, en octubre.