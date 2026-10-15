Igualdad celebra este jueves un nuevo comité de crisis para evaluar los cinco asesinatos machistas de septiembre

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, preside la reunión del Comité de Crisis del Ministerio. A 16 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Crisis de Igualdad, reunido este jueves 15 de octubre, para evaluar los cinco asesinatos machistas del mes de septiembre, ha concluido que no existe un perfil de agresor, más allá de tratarse de "un varón machista que considera que la mujer debe ser sumisa y sometida a su dominio".

El encuentro ha tenido lugar en Madrid en formato híbrido (presencial y online) y ha abordado los cinco crímenes machistas de septiembre: dos en Madrid, uno de Alicante, uno de Sevilla y uno Málaga.

Concretamente, según fuentes de Igualdad recogidas por Europa Press, en los cinco casos analizados el supuesto agresor era la pareja o cónyuge de la víctima y convivían, si bien en uno de ellos la víctima había verbalizado su intención de separarse. Además, en tres de los cinco casos la víctima tenía hijos menores de edad, con lo que quedan cuatro menores de edad huérfanos en total.

Igualmente, señalan que en ninguno de los supuestos de feminicidios analizados constaba previamente en VioGén, en el sistema policial o judicial ni en los servicios asistenciales, es decir, ni la víctima, ni ninguna persona del entorno habían solicitado ayuda expresa o puesto en conocimiento de las autoridades el caso. Por tanto, minguna contaba con protección de ningún tipo.

EL SILENCIO, UN RIESGO EN SÍ MISMO

Así, el Comité ha señalado que la principal conclusión es que el silencio es un riesgo en sí mismo por lo que subraya la necesidad de abordar la infradenuncia y de acercar los recursos y las instituciones a las víctimas.

Además, apunta que diversas vulnerabilidades incrementan el riesgo de las víctimas: tratarse de mujer de avanzada edad, dependencia económica, tener hijos menores de edad, vivir en un entorno socialmente muy aislado o en entornos rurales o ser extranjera en situación administrativa irregular.

Ante este panorama, el Comité recomienda poner en marcha estrategias para poblaciones extranjeras que viven muy aisladas en la zona mediterránea, principalmente Costa del Sol o Costa Levantina, trabajando en los aeropuertos y activando las misiones diplomáticas y consulados europeos.

REBAJAR LA INFRADENUNCIA

Además, plantea seguir insistiendo en campañas de sensibilización para rebajar la infradenuncia, sensibilizando a los entornos familiares, laborales, educativos o vecinales; y también a las propias mujeres.

También propone reforzar la detección precoz de episodios de violencia en mujeres de edad avanzada, y analizar posibles desencadenantes que incrementan el riesgo como enfermedades degenerativas, deterioros cognitivos o desgaste del cuidador.

En la misma línea, plantea fortalecer la formación y las herramientas de detección en servicios asistenciales, sanitarios o educativos. En concreto, pide aumentar la formación de los servicios sociales y sanitarios, así como avanzar en estrategias para mejorar la detección de casos en mujeres de avanzada edad.

Junto con ello, sugiere seguir trabajando en la detección de las vulnerabilidades de mujeres extranjeras en situación irregular, que a menudo padecen un gran aislamiento, por la falta de soporte familiar y social; así como otras vulnerabilidades como la dependencia de económica del agresor.

Los comités de crisis tienen como objetivo realizar un análisis exhaustivo y pormenorizado de los antecedentes, así como del propio asesinato para obtener información útil que sirva para avanzar en la prevención de estas situaciones.

El comité se convoca cuando se producen cinco o más asesinatos por violencia de género en un mes. El anterior encuentro de este tipo se produjo el 16 de septiembre en Sevilla, al ser Andalucía la comunidad con más crímenes machistas este año.

En estas reuniones participan varios ministerios, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las comunidades autónomas.

42 ASESINADAS EN 2026

En total, en 2026 han sido presuntamente asesinadas por su pareja o expareja un total de 42 mujeres y 1.383 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos. La última víctima fue confirmada por Igualdad el viernes. Se trata de una mujer de 37 años, cuyo cuerpo ha sido hallado en una vivienda de Cuenca. Tenía dos hijas menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con 12. Le sigue la Comunidad Valenciana, con seis; la Comunidad de Madrid, con cinco; Cataluña y Castilla-La Mancha, con tres; Aragón, Canarias, Cantabria y Navarra, con dos; y Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, con uno.