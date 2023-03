Igualdad confirma el voto en contra de Podemos a la reforma del 'sí es sí' si no hay cambios y llama al PSOE a negociar

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha confirmado el voto en contra de Podemos a la toma en consideración en el Congreso de la reforma de la ley del 'sólo sí es sí' presentada por el PSOE si no hay cambios, aunque no da por rotas las negociaciones sobre la reforma de la Ley del 'solo sí es y hace un llamamiento al PSOE para llegar a un acuerdo antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que no saque el consentimiento del centro de la ley.

"Hacemos un llamamiento al PSOE, creemos que de aquí al martes existe una posibilidad de acuerdo alternativa a acordar con PP y Vox una vuelta al Código Penal de 'la manada'. Cualquier votación que nos lleve a consolidar ese acuerdo con las derechas tiene que tener la negativa por nuestra parte", ha manifestado la secretaria de estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez.

Así se ha pronunciado este viernes, en una rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial de Igualdad, después de que Unidas Podemos haya avanzado que votará en contra de la toma en consideración de la reforma de la ley del 'solo sí es sí' que proponen los socialistas.

Rodríguez ha propuesto al PSOE "sentarse a negociar y "revisar las propuestas" porque, a su juicio, hay una posibilidad de acuerdo, y sería "irresponsable alimentar la posibilidad de volver al Código Penal que permitió que se crease tanto terror sexual". Si bien, ha reconocido que, por el momento, no han obtenido respuesta positiva a volver a sentarse a negociar.