Igualdad critica en el Senado los insultos que sufren: "Normalizan que en el Parlamento nos comportemos como hooligans"

La secretaria de Estado afirma que la campaña de la Xunta por el 25N "reproduce el asesinato de Laura Luelmo"

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha criticado este jueves en el Senado los insultos que reciben los cargos del Ministerio de Igualdad y ha advertido a los senadores de las consecuencias que supone la "reproducción de la violencia". "Lo que hacen es normalizar que en el Parlamento nos comportemos como hooligans", ha declarado.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado, Rodríguez ha recibido las críticas de las portavoces de PP y Vox en este organismo, María Adelaida Pedrosa y María José Rodríguez, respectivamente, por la rebaja de penas a violadores que ha provocado la puesta en marcha de la Ley del 'solo sí es sí'.

Los 'populares' han cuestionado a la secretaria de Estado por el destino de los presupuestos del Ministerio ya que, según ha apuntado, "cada día se alzan más" las cifras de mujeres asesinadas por violencia de género. Además, ha criticado que el dinero público que se destina al departamento que dirige Irene Montero sea para crear "campañas de autobombo y propaganda" que "generan malestar en los ciudadanos" y para poner en marcha "leyes que generan problemas".

Mientras, los de Santiago Abascal, han reclamado la dimisión de todo el equipo de Montero por el "escándalo mayúsculo" creado con la ley. "Han abierto la celda a los violadores y a los pederastas", ha denunciado la senadora de Vox, quien ha usado una expresión que Rodríguez usó en anteriores comparecencias --"diarrea legislativa"-- para señalar que no hay "mayor ni mejor definición" para los textos que Igualdad pone en marcha.

La secretaria de Estado ha reconocido, ante estas declaraciones, que en el Parlamento "hay siempre una parte de teatralidad" con el objetivo de "conseguir que algunos mensajes salgan de estas paredes". Pero ha asegurado que, "ni los golpes en la mesa, ni las provocaciones, ni levantar el cuello como pidiendo guerra" van a "mover al Gobierno de la posición que defiende con firmeza" sobre que estos presupuestos van de "cosas tan importantes como que una mujer a la que acaban de violar pueda llamar a la Policía Nacional y que haya una unidad como la UFAN con policías nacionales espectaculares que sepan como reaccionar".

En este sentido, también ha enumerado los protocolos para que los hospitales públicos recojan y conserven la muestra de una víctima hasta que pueda denunciar, o la existencia de un teléfono como el 016 activo las 24 horas y con atención psicológica "si te acaban de violar".

GOLPES EN LA MESAS, VOCES Y RISAS

"Y quiero recordarles, porque a veces con los golpes en la mesa y las voces que dan y las risas y el aplaudirse entre la extrema y la ultra derecha, se olvidan de que también representan a las víctimas de violencia machista y en cada reproducción que hacen de la violencia que se sufre, lo único que hacen es normalizar que en el Parlamento nos comportemos todo como 'hooligans'", ha declarado Rodríguez, generando las protestas de algunos senadores.

La 'número dos' de Montero ha propuesto a los senadores tener "un debate sensato, aunque fuera por una vez, sobre en lo que debe invertir un Gobierno el dinero en materia de violencia de género" y, en este sentido, les ha reprochado no haber escuchado "ni una sola propuesta" en este sentido durante la sesión. "Vienen aquí a insultarnos", ha lamentado.

"Se lo voy a decir con rotundidad. Me da igual los carteles que me saquen, las voces que me den, las veces que se rían de mi. Me da exactamente igual. Voy a seguir trabajando con el resto de miembros del Gobierno y los grupos que apoyan a este Gobierno por luchar porque las vidas de las mujeres que han sufrido violencia machista sean reparadas. No hay causa más digna", ha insistido.

Finalmente, ha explicado que a Vox "nadie le espera en esta causa", pero se ha dirigido al PP para señalar que "pueden hacerlo mejor". La secretaria de Estado les ha pedido que reconozcan que se han equivocado con la campaña contra la violencia de género en Galicia que, a su juicio, "reproduce el asesinato de Laura Luelmo", que fue asesinada y violada cuando salió a correr.

"Decirle a todas las mujeres de Galicia que es un problema que salgas a correr por el parque porque te pueden violar es una equivocación", ha señalado, para indicar que el mensaje que se ha de dar como institución es "violadores dejen de violar" y "mujeres hay salida". "Esto es un consenso", ha concluido.