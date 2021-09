Irene Montero: "Podemos hacer muchas leyes pero las van a fulminar cuando no estemos sin un movimiento feminista fuerte"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido que haya un "movimiento feminista fuerte" que sostenga los avances en los derechos de las mujeres para que no los "fulminen" si dejan de estar en el Ejecutivo.

"Nosotras solas no valemos para nada, podemos hacer muchas leyes, pelear muchos presupuestos, pero nos los van a fulminar en cuanto nosotras no estemos aquí si no hay un movimiento feminista fuerte que sostenga esos avances", ha asegurado.

Así lo ha manifestado este sábado Montero durante su participación en el acto 'Retos y perspectivas del movimiento feminista', enmarcado en la celebración del centenario del Partido Comunista de España (PCE). "Es un centenario que siento también un poco mío, porque el PCE ha sido mi escuela de vida y mi casa durante mucho tiempo", ha dicho.

La ministra ha destacado que va a ser "muy importante" poder estar en comunicación y en trabajo colectivo con el movimiento feminista: "Que sintáis que también podéis ser parte de los debates y de los procesos del Ministerio de Igualdad, igual que nosotras estamos muy ocupadas de entender en qué están pensando nuestras organizaciones para saber cómo podemos afrontar los procesos legislativos".

Durante su intervención, ha explicado que los ejes principales de la cuarta ola del feminismo son la erradicación de todas las violencias contra las mujeres, "también la violencia política"; la redistribución de la riqueza, del tiempo y de los cuidados, que, a su juicio, "siempre ha estado en disputa pero nunca ha sido tan protagonista como lo es ahora"; y el reconocimiento de todas las personas, que "es el eje de la diversidad".

"Tenemos que construir una cuarta ola de feminismo institucional que sea capaz de consolidar una nueva legislación de derechos feministas en España", ha apuntado Montero, quien ha apostado por convertir en políticas públicas "las reflexiones que el movimiento feminista está poniendo encima de la mesa, siendo conscientes que Gobierno y poder no son lo mismo".

En sus palabras, el motor de los avances en la conquistas de las mujeres "no está en la institución, sino en el movimiento popular. "Somos muy conscientes del rol que jugamos. La institución nos permite llegar a ser quienes redactamos una ley y cuáles son los límites, no podemos fiarlo todo a la disputa institucional", ha reconocido.

En este punto, Montero ha subrayado que el movimiento feminista "sigue hoy en día pensando propuestas, generando reflexiones y estando a la vanguardia en la conquista de derechos". "Tenemos una función que creo que estamos cumpliendo pero a lo mejor podríamos cumplir mejor, que tiene que ver con legitimar algunas trayectorias feministas hasta ahora proscritas", ha comentado.

Por último, la ministra de Igualdad ha hecho hincapié en que "hay ya mucho trabajo hecho" y ha apostado por la "eliminación de todas las formas de dominación presentes" en la sociedad española.