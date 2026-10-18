Mara Malibrán publica 'Cuando las mujeres mandaban': "En el origen de la humanidad lo que funcionó fue el clan maternal"

La periodista Mara Malibrán - RBA

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista Mara Malibrán ha publicado 'Cuando las mujeres mandaban' (RBA), un ensayo en el que recorre la historia de la humanidad y en el que plantea si de verdad las mujeres, a lo largo de la historia, tuvieron poder político, social y económico.

"Se empieza a cuestionar la idea de que el patriarcado no es eterno por esencia divina, sino que en el origen de la humanidad lo que funcionó, lo que empezó, el origen es el clan maternal, que eran las mujeres quienes lo dirigían y que permitió la socialización de la especie", ha señalado Malibrán en una entrevista con Europa Press.

Al abordar el detonante principal que la llevó a investigar y escribir este libro, Malibrán ha aclarado que no se trata de un "descubrimiento" propio, sino de un ejercicio de curiosidad periodística para profundizar en el debate surgido en el siglo XIX sobre el origen de la sociedad primitiva.

Según ha explicado, la ciencia de la época estaba fuertemente condicionada por premisas religiosas que asumían la existencia del patriarcado y la familia tradicional desde el principio de los tiempos.

En este sentido, ha señalado que la imagen de la mujer primitiva recluida en el hogar esperando al cazador es un relato sin base científica, semejante al mito de Adán y Eva. Para analizar esta evolución, la autora estructura su libro en tres grandes bloques: el origen del supuesto matriarcado prehistórico; la llegada del patriarcado y el dominio masculino; y el análisis de los mitos matriarcales --como las Amazonas o los relatos Hain y la Kina--, utilizados históricamente "para transmitir la idea de que es mejor que las mujeres no dirijan las sociedades".

Respecto a cómo las mujeres perdieron la posición de poder que ostentaban en la Prehistoria, Malibrán ha explicado que la transición hacia la agricultura, la domesticación de animales y la propiedad privada marcó un punto de inflexión. "Una característica de las sociedades matriarcales era que el linaje se hacía a través de la madre; los hombres no contaban para nada", ha señalado.

En cuanto a la situación actual, la autora ha afirmado que el patriarcado "es un chicle que se estira y se encoge" y ha negado que exista una igualdad real, incluso en los países occidentales más avanzados.

En este contexto, ha tildado de "apartheid de género" la situación que viven las mujeres en Afganistán y ha criticado la postura diplomática de líderes internacionales como Ursula von der Leyen por negociar con el régimen talibán: "No se les cae la cara de vergüenza en vez de decir 'con estos no negociamos hasta que no acaben con todas estas leyes salvajes que prohíben a las mujeres estudiar y ser seres humanos en igualdad de condiciones'".

"RESISTENCIA MASCULINA A LA IGUALDAD"

En el plano social y político, Malibrán ha advertido de una "resistencia masculina a la igualdad" y ha llamado a concienciar contra la violencia de género, para lo que, a su juicio, "hace falta mucha divulgación, mucha palabra, mucha educación".

"Hay una resistencia a la igualdad. No tienes más que ver que el feminismo, hay un rechazo de los hombres y el feminismo en porcentajes brutales es calificado por mayoría de hombres jóvenes, además que eso es lo que es terrible, como un movimiento intolerante, cuando el feminismo lo que pretende es la igualdad", ha apuntado.

Del mismo modo, ha avisado de "signos claros de nostalgia por el franquismo", cuando las mujeres eran "ciudadanas de tercera". "¿Cómo puede ser que haya incluso mujeres que defiendan eso?", ha preguntado.

Por otro lado, la periodista ha denunciado la desvalorización y precariedad en los cuidados, señalando que "son trabajos mal pagados". Por ello, ha reivindicado una mejora salarial y un reconocimiento explícito para profesionales de la enseñanza, la salud y los servicios sociales, sectores mayoritariamente feminizados que componen la "clase cuidadora".

EL FEMINISMO, "DESPRESTIGIADO"

Preguntada sobre el movimiento feminista, Malibrán lo define como una corriente "igualitaria, progresista y antisexista" que está "desprestigiado" porque "hay mucha radicalidad".

"Soy de las que piensan que el feminismo tiene que avanzar con los hombres al lado. Sin la participación de los hombres no avanzamos", ha aseverado, al mismo tiempo que ha instado a los varones feministas a "ser conscientes de sus privilegios y abdicar de ellos", asumiendo responsabilidades equitativas en el ámbito doméstico y en la crianza.

Por último, ante un supuesto distanciamiento de los jóvenes hacia el feminismo, Malibrán ha atribuido este fenómeno a la transición digital y a la falta de lectura reflexiva, afirmando que existe "una gran ignorancia". Pese a admitir que "los chicos apoyan más a partidos de extrema derecha que están por la vuelta al pasado", la escritora sostiene que esta corriente no representa a la mayoría y resalta la actitud de responsabilidad que observa en muchas relaciones de jóvenes actuales.