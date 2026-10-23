Más de 21.000 personas han fallecido a la espera de la dependencia en lo que va de año, según un informe

Archivo - Una persona mayor con bastón. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21.374 personas en situación de dependencia han fallecido en las listas de espera de la dependencia en los primeros nueve meses de 2026, lo que representa una media de "más de 78 personas al día" y "una cada 18 minutos", según el informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Según el estudio, basado en datos oficiales hasta el 30 de septiembre de 2026, de esta cifra global de fallecimientos, "10.753 personas estaban pendientes de recibir una valoración de grado" y "10.621 esperaban recibir la prestación o servicio al que ya tenían derecho reconocido".

Además, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también ha advertido de que finaliza el tercer trimestre del año con "236.736 personas a la espera de algún trámite dentro del sistema de la dependencia". Y, si bien, señala que la lista de espera ha experimentado "una reducción del 8,3% en lo que va de año", considera que es un ritmo "insuficiente" al estimar que "se tardarían ocho años en lograr la plena atención".

En relación con el tiempo medio de gestión desde la solicitud hasta la resolución de la prestación, la asociación también avisa de que se sitúa en torno a 10 meses, cuando la normativa fija un máximo de seis.

Además, la organización lamenta que la financiación transferida desde la Administración General del Estado a las comunidades autónomas, que recibieron un total de 739 millones de euros adicionales para la dependencia entre julio y septiembre de 2026, "todavía no ha repercutido en la reducción significativa de las listas ni en el incremento de la intensidad de los servicios".

Finalmente, el documento del Observatorio de la Dependencia constata que se mantiene la tendencia de incremento en prestaciones de menor coste, como la teleasistencia o la prestación por cuidados en el entorno familiar, lo que configura, según apunta, un "sistema low cost" que es "poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia".

En cuanto a la intensidad media del Servicio de Ayuda a Domicilio, la asociación critica que se ha situado en "39 horas al mes", mientras que la cuantía media de la prestación económica por cuidados familiares ha alcanzado los "260 euros mensuales" y la vinculada al servicio de residencia ha quedado fijada en "545 euros al mes".

Precisamente, la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad entra en vigor este viernes 23 de octubre con el objetivo de reducir la burocracia, ampliar derechos y reforzar la financiación pública, entre otras novedades.